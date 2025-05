- Uważam, że umowa koalicyjna jest taką rzeczą, która powinna być przestrzegana - powiedział lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty pytany o ewentualne zastąpienie Szymona Hołowni w roli marszałka Sejmu."Nie ma wielkiego przekonania co do głosowania za nowym marszałkiem" - napisał natomiast Michał Kobosko z Polski 2050.

Umowa koalicyjna podpisana między KO, Trzecią Drogą i Lewicą zakładała, że gospodarz Sejmu zostanie zmieniony w połowie kadencji. Obecnie na tym stanowisku zasiada Szymon Hołownia, ale w niedalekiej przyszłości miałby go zastąpić przedstawiciel Lewicy. Kandydatem na to stanowisko jest Włodzimierz Czarzasty, który obecnie pełni funkcję wicemarszałka.

Czarzasty o innym marszałku: Nie zgodzę się

Włodzimierz Czarzasty był gościem Radia Zet, w którym pytany był m.in. o planowaną rekonstrukcję rządu. Polityk przyznał, że taki ruch jest potrzebny.

- Po 1,5 roku funkcjonowania rządu, w połowie kadencji każdy rząd powinien podsumować swoją efektywność, czy jest dobrze skonstruowany, czy ministrowie są właściwi wszyscy, czy można coś zrobić lepiej - wyjaśnił.

W trakcie audycji został on zapytany o przyszłość stanowiska marszałka Sejmu. Został zapytany o to, czy zgodzi się aby urząd ten powinien objąć ktoś inny niż Włodzimierz Czarzasty.

- Nie zgodzę się dlatego, że uważam, że umowa koalicyjna jest taką rzeczą, która powinna być przestrzegana - odparł krótko.

Kobosko o zmianie marszałka: Nie ma przekonania

Do sprawy odniósł się europoseł Michał Kobosko z Polski 2050. Polityk nie jest przekonany o konieczności wymiany marszałka. Twierdzi też, że nie ma takiej woli w większości koalicyjnej.

"Z moich rozmów z naszymi parlamentarzystami wynika, że nie ma wielkiego przekonania co do głosowania za nowym marszałkiem Sejmu w połowie kadencji. Wiem, że podobne odczucia są w innych klubach. Jeżeli nowa renegocjowana umowa koalicyjna będzie zawierała takie ustalenia to nasi posłowie dostosują się, natomiast w chwili obecnej temat jest otwarty" - napisał na platformie X.