- To był bardzo miły wieczór, spędziłem tam ponad dwie godziny - tak spotkanie Rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem w pubie opisał w "Graffiti" Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych, który towarzyszył kandydatowi KO na prezydenta, mówił, że "znalazł wspólny język z ludźmi, którzy głosują na kogoś innego". Jak ocenił szef MSZ, polityk Konfederacji "dokładnie wiedział, co robi".

Po sobotniej rozmowie Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowski politycy wybrali się na piwo. W spotkaniu uczestniczył także minister spraw zagranicznych.

- To był bardzo miły wieczór, spędziłem tam ponad dwie godziny. Znalazłem wspólny język z ludźmi, którzy głosują na kogoś innego - mówił Radosław Sikorski w programie "Graffiti".

Dopytywany przez Marcina Fijołka odparł, że wypił "w sumie trzy kufle, część bezalkoholowa".

Spotkanie Trzaskowskiego z Mentzenem. Sikorski komentuje

- To było budujące, że można bez tego PiS-owskiego jadu, tych teorii spiskowych, tego zamachu smoleńskiego, tych wszystkich bzdur, tego odsądzania się od polskości i patriotyzmu, można było o konkretnych sprawach pogadać. Najpierw z młodymi ludźmi, jeden miał wieczór kawalerski, potem z innymi - opowiadał szef polskiej dyplomacji.

- Skończyła się debata Trzaskowski - Mentzen, właściciel pubu poczuł się gospodarzem, przyjechał, postawił piwo. Znaczy, o co chodzi? - zapytał Sikorski.

Na reakcję Marcina Fijołka, który stwierdził, że spotkanie wywołało oburzenie wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, szef MSZ ocenił, że "z oświadczeń posła Mentzena wynika, że dokładnie wiedział, co robi".

- Chciał wyjść z takiego przymusu ewentualnej koalicji z PiS i otworzyć się na inne możliwości koalicyjne po to, aby nie być zakładnikiem i przystawką PiS. Jako polityk z dłuższym od niego stażem uważam, że mądrze robi - stwierdził minister.

Sikorski pytany, czy nie wyklucza, że w przyszłości Koalicja Obywatelska może wejść w koalicję z Konfederacją, oznajmił, że "koalicję zawiera się nie z tymi, z którymi się w 100 procentach zgadzamy". - Sam pan powiedział, Lewica nam różne rzeczy zablokowała - zwrócił się do prowadzącego szef MSZ.

- Mentzen ewidentnie ewoluuje. Już od "piątki Mentzena" się odżegnuje. Kierunek podróży w polityce jest bardzo ważny - zaznaczył.

Adam Bielan uderzył w Mentzena. "Poszło mu w piety"

Marcin Fijołek przywołał rozmowę z Adamem Bielanem, który w poniedziałek w "Graffiti" ostro krytykował polityka Konfederacji w związku ze spotkaniem z Trzaskowskim. Europoseł PiS i sztabowiec Karola Nawrockiego po kilku godzinach przeprosił Mentzena.

- Mentzen dal mu taką odpowiedź, że mu poszło w pięty - skomentował Sikorski.

Jego zdaniem pokazuje to napięcie po prawej stronie sceny politycznej. - Wynika z tego, że Konfederacja widzi to co, my, że prezes (Jarosław Kaczyński) wymyślił bardzo kontrowersyjnego kandydata, którego oni nie chcą żyrować, któremu trupy z szafy wyskakują - ocenił minister spraw zagranicznych.

Artykuł aktualizowany