"Do roboty premierze". Nawrocki walczy o głosy w bastionie PiS

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki spotkał się we wtorek z mieszkańcami Markowej (woj. podkarpackie).

Nawrocki w Markowej: Do roboty premierze

- My chcemy, żeby rząd zajmował się finansami publicznymi, rządzeniem, bezpieczeństwem, a nie obywatelskim kandydatem na urząd prezydenta i opozycją w swoim partyjnym i politycznym szale. Do roboty, panie premierze Donald Tusk! Do roboty - zwrócił się do szefa rządu prezes IPN.

- Naprzeciwko nas są mistrzowie, wirtuozi kłamstwa, pogardy, propagandy. Ludzie, którzy nawet w trakcie debaty prezydenckiej, mojego kontrkandydata kłamać w każdym kolejnym słowie, zwracać się do portalu Demagog, żeby sprawdzali te kłamstwa, a Demagog mówi: kłamał. A on dalej kłamie! Nie poddajmy się wirtuozom kłamstwa, pogardy i propagandy. Zróbmy wszystko, żeby wygrać w niedzielę - przekonywał.

Walka w bastionie PiS. Szef IPN przed wyborami: Jestem jednym z Was

- Cały powiat łańcucki słynie ze swojej ciężkiej codziennej pracy i dobrobyt dnia codziennego pochodzi właśnie z tego, że jesteście gotowi do ciężkiej pracy i dlatego właśnie, chcę być waszym prezydentem, bo jestem człowiekiem z krwi i kości, wiem, co znaczy trud codziennej pracy, oparty o wartości , które są dla nas bardzo ważne, w tym wartości chrześcijańskie. Dlatego was będzie dobrze reprezentował, bo jestem po prostu jednym z was - mówił do mieszkańców podkarpackiej miejscowości Nawrocki.

Powiat łańcucki jest jedną z wyborczych "twierdz" prawicy. W pierwszej turze prezydenckiej Karol Nawrocki zdobył tam 43,84 proc. oddanych głosów. Na drugim miejscu uplasował się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 19,47 proc. Na trzecim miejscu uplasował się wystawiony przez KO Rafał Trzaskowski, którego poparło 13,57 proc. głosujących.