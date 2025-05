We wtorek w zakładach chemicznych we wschodnich Chinach doszło do potężnej eksplozji. W powietrzu unosi się ogromna chmura dymu, trwa akcja ratunkowa. Wybuch był tak silny, że uszkodził okna w pobliskich budynkach, a huk słychać było nawet kilka kilometrów dalej. - Podmuch powietrza tak mnie przestraszył, że nie odważyłem się wyjść z biura - relacjonuje jeden ze świadków.