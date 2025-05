Zgrupowanie kadry bez Lewandowskiego. "Organizm daje sygnał"

Kadrę Michała Probierza w najbliższym czasie czekają towarzyskie starcie z Mołdawią 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz niezwykle ważna, wyjazdowa potyczka w Helsinkach 10 czerwca o punkty eliminacji mistrzostw świata 2026.

W opublikowanym na Instagramie wpisie Robert Lewandowski poinformował, że musi zrezygnować z udziału w czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Uściślił, że była to decyzja podjęta "wspólnie z trenerem" oraz podyktowana "natężeniem sezonu klubowego".

Warto zaznaczyć, że Lewandowski ma za sobą intensywny sezon w barwach FC Barcelony. W ostatnich tygodniach grał niemal bez przerwy, występując zarówno w lidze hiszpańskiej, jak i europejskich pucharach. Sezon Primera Division zakończył z 27 bramkami.

Robert Lewandowski rezygnuje ze zgrupowania. "Do zobaczenia niedługo"

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski podkreślił, że gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla niego spełnieniem marzeń, jednak "czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć". Jego decyzja ma jednak charakter tymczasowy i nie oznacza rezygnacji z dalszej gry w reprezentacji Polski.

Brak kapitana to poważna luka - nie tylko sportowa, ale i mentalna. Dla selekcjonera - Michała Probierza, będzie to okazja do sprawdzenia alternatyw w ofensywie, a dla młodszych zawodników - szansa, by pokazać się z dobrej strony.

Mimo nieobecności, Lewandowski zapewnił jednak o swoim wsparciu dla drużyny i wyraził nadzieję na kolejne wspólne sukcesy. Dodał on, "przed nami jeszcze wiele pięknych chwil oraz celów do zrealizowania". Na zakończenie wpisu wtrącił: "Do zobaczenia niedługo!".

