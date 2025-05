"Z okazji Święta Niepodległości Gruzji pragniemy przekazać narodowi gruzińskiemu wyrazy przyjaźni i solidarności, a także ponownie zapewnić o naszym niezachwianym poparciu dla suwerenności i integralności terytorialnej tego kraju" - przekazali przywódcy.

We wspólnym oświadczeniu Tusk, Macron i Merz zaznaczyli również, że wspierają demokratyczne oraz europejskie aspiracje Gruzji, która - jak uznali - wyraźnie dąży do "przynależności do europejskiej rodziny".

"Z tego względu potępiamy wszelkie działania władz gruzińskich prowadzące do osłabienia demokracji oraz ataki na społeczeństwo obywatelskie, media i krytyków rządu. Poszanowanie wolności wypowiedzi oraz wolności zgromadzeń to rzecz nieodzowna" - czytamy.

Wspólne oświadczenie Tuska, Macrona i Merza. "Proces reform trzeba wznowić"

Zdaniem liderów trzech państw "doniesienia o stosowaniu nadmiernej przemocy muszą zostać zbadane". "Przepisy sprzeczne z normami europejskimi wymagają zmiany, a niezbędny proces reform należy wznowić" - wskazali.

Premier Donald Tusk, prezydent Emmanuel Macron oraz kanclerz Friedrich Merz zaapelowali o powrót na ścieżkę zgodną z europejskimi standardami i wolą obywateli Gruzji. "Naród gruziński nie powinien być pozbawiony możliwości, jakie wiążą się z dążeniem kraju do integracji europejskiej" - skwitowali.

