Donald Trump odniósł się na swoim portalu Truth Social do nasilenia bombardowań Ukrainy prowadzonych przez Rosję. Prezydent USA powtórzył swoją wcześniejszą diagnozę, że "coś się stało z Władimirem Putinem", lecz posunął się dalej w swojej krytyce.

"Zawsze miałem bardzo dobre stosunki z Władimirem Putinem z Rosji, ale coś mu się stało. Zupełnie zwariował! Niepotrzebnie zabija wielu ludzi i nie mówię tylko o żołnierzach. Pociski i drony są wystrzeliwane do miast na Ukrainie bez żadnego powodu" - napisał.

Jak podkreślił, w przeszłości zwracał uwagę, iż Putin "chce całej Ukrainy, a nie tylko jej części, i może to się sprawdza, ale jeśli to zrobi, doprowadzi to do upadku Rosji". Wcześniej republikanin wspominał, że lider Rosji rzekomo zrezygnował z tych ambicji ze względu na niego.

Trump upomina Zełenskiego. "Niech się to lepiej skończy"

Mimo krytyki wobec rosyjskiego przywódcy Trump równocześnie upomniał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za jego - według oceny przywódcy USA - szkodliwe wypowiedzi.

"Podobnie prezydent Zełenski nie robi swojemu krajowi żadnych przysług, mówiąc w sposób, w który mówi. Wszystko, co wychodzi z jego ust, powoduje problemy, nie podoba mi się to i lepiej niech to się skończy" - zagroził Trump.

Powtórzył, że gdyby on był prezydentem w 2022 roku, do napaści Rosji by nie doszło. Podkreślił ponadto, że to nie jego wojna. "To wojna Zełenskiego, Putina i Bidena, a nie 'Trumpa', ja tylko pomagam ugasić wielkie i brzydkie pożary, które zostały rozpalone przez rażącą niekompetencję i nienawiść" - skwitował.

Komentując wzmożone rosyjskie naloty na Kijów i inne ukraińskie miasta, Trump wcześniej mówił, że "absolutnie" rozważy nałożenie nowych sankcji na Rosję, choć nie przesądzał, że to faktycznie zrobi.