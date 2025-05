- Rząd musi być sprawniejszy - przyznał w programie "Gość Wydarzeń" premier Donald Tusk dopytywany, czy po wyborach dojdzie do rekonstrukcji. Jego zdaniem w obecnym kształcie jest zbyt duży. Szef rządu przyznał także, że "też czasem jest niecierpliwy" obserwując prace ministrów.

Premier powiedział, że gdy budował rząd po wyborach 15 października 2023 r. z partiami koalicyjnymi, to "wszyscy chcieli mieć jak najpełniejszą reprezentację".

- To był triumf kilku środowisk politycznych, nie tylko Koalicji Obywatelskiej, i wszyscy chcieli się pomieścić - powiedział szef rządu.

Jak mówił, w związku z tym powstał rząd "duży i reprezentatywny", przyznając jednocześnie, że jest on za duży.

- Nie chodzi o rekonstrukcję, że ja jakiejś partii coś zabiorę - rząd musi być mniejszy i sprawniejszy - podkreślił. Dodał, że "też czasem jest niecierpliwy".

Nie ma spotkań liderów koalicji rządowej. Tusk odmówił komentarza

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał premiera o słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który miał wyrażać swoje niezadowolenie z faktu, że nie odbywają się spotkania liderów koalicji - premiera, Hołowni, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza czy współprzewodniczącego Nowej Lewicy, wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

- Nie będę tego komentował - odparł premier.

Z kolei na pytanie, czy wraz z rekonstrukcją rządu zostanie powołany jego rzecznik, Tusk odpowiedział, że on "musi jakąś robotę wykonywać" i to on jest rzecznikiem rządu.