Niemal połowa młodych Brytyjczyków w wieku 16-21 lat wolałaby żyć w świecie bez internetu, a 50 proc. opowiada się za wprowadzeniem ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych - wynika z najnowszych badań British Standards Institution. Natomiast według amerykańskiego ośrodka badań The Harris Poll tamtejsza młodzież marzy, by aplikacje społecznościowe "nigdy nie zostały wynalezione".

W najnowszym badaniu brytyjscy naukowcy podkreślają, że młodzi internauci coraz dotkliwiej odczuwają wszechobecną presję ze strony mediów społecznościowych. 70 proc. osób w wieku 16-21 lat zadeklarowało, że czuje się gorzej, gdy korzysta z tego typu serwisów.

Eksperci winą za obecny stan rzeczy obarczają zmianę nawyków w czasie pandemii koronawirusa, gdy młodzież została zamknięta w swoich domach, a aktywność społeczna została sprowadzona wyłącznie do sfery online.

Nie tylko Brytyjczycy. Młodzi amerykanie też odczuwają wpływ social mediów

Podobne wnioski wyciągnęli już pod koniec 2024 roku badacze z amerykańskiego The Harris Poll, którzy po rozmowach z przedstawicielami Pokolenia Z mających od 18 do 27 lat zauważyli, że niemal połowa chciałaby, by popularne aplikacje społecznościowe nigdy nie powstały.

Najbardziej niechętnie odnosili się oni do portalu X (dawniej Twitter, 50 proc.), TikToka (47 proc.) oraz Snapchata (43 proc.). 21 proc. chciało, by nie istniały smartfony, 19 proc. komunikatory on-line, a 17 proc. - sam internet.

Ponadto młodzi internauci wielokrotnie podejmowali próby ograniczenia czasu spędzanego ze smartfonem w ręku (83 proc. badanych). 40 procentom zdarzyło się kasowanie powiązanych aplikacji, a jedna trzecia wyciszała powiadomienia.

Badania opublikowane w czasopiśmie naukowym "BMC Medicine" dowiodły, że nadużywanie smartfonów może prowadzić do depresji, stanów lękowych, problemów ze snem oraz uzależnień. Również OECD ostrzega o dramatycznym pogorszeniu stanu zdrowia psychicznego wśród młodzieży w ciągu ostatnich 15 lat, szczególnie od czasu pandemii koronawirusa w 2020 roku.

Ochrona młodzieży w sieci. Europejskie kraje podejmują działania

Jak podają dziennikarze "The Guardian", europejskie kraje rozważają podjęcie kroków mających na celę ochronę młodzieży przed negatywnym wpływem mediów społecznościowych.

Wielka Brytania przewiduje wprowadzenie ograniczeń dotyczących czasu ich użytkowania, a Norwegia chce podniesienia minimalnego wieku zarejestrowanych do 15 lat. W Danii już teraz obowiązuje niemal całkowity zakaz korzystania z tabletów i smartfonów w szkołach.

