Kamery uchwyciły, jak żona francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona gwałtownie dotyka jego twarzy, co wyglądało, jakby go uderzyła. Do nietypowej sceny doszło tuż przed wyjściem pary z samolotu na lotnisku w Hanoi. Pałac Elizejski odniósł się do sytuacji zapewniając, że pomiędzy małżeństwem nie doszło do kłótni.

W niedzielę wieczorem francuska para prezydencka przybyła z wizytą do Wietnamu. Gdy na lotnisku w Hanoi rozsunęły się drzwi samolotu, dziennikarze byli świadkami nietypowej sceny, którą zarejestrowały również kamery.

Macron uderzony przez żonę? Nietypowa sytuacja na pokładzie samolotu

Na publikowanych w sieci nagraniach widać, jak Brigitte, żona Emmanuela Macrona, gwałtownie dotyka ręką dolnej części jego twarzy, co wyglądało, jakby go uderzyła.

Wówczas francuski prezydent odchylił się do tyłu i odsunął, a gdy zorientował się, że znajduje się w kadrze, gestem dłoni pozdrowił dziennikarzy.

Kilkanaście sekund później para zeszła po schodach maszyny, jednak jak zauważyły francuskie media, odmówiła wzięcia męża za ramię i zdecydowała się trzymać poręczy, co nie jest dla niej typowym zachowaniem.

Dziwna scena z udziałem Macrona i jego żony. Pałac Elizejski komentuje

Do zdarzenia odniósł się w oświadczeniu Pałac Elizejski, który zaprzeczył jakoby między Macronem i jego żoną miało dojść do kłótni. "To był moment, w którym prezydent i jego żona po raz ostatni relaksowali się przed rozpoczęciem podróży, przekomarzając się ze sobą. To był moment wzajemnej sympatii. To wystarczyło, aby dać teoretykom spiskowym trochę ziarna do ich młyna" - przekazano.

Z kolei jeden z doradców francuskiej głowy państwa, cytowany przez dziennik "Libération" opisał incydent jako "krótką sprzeczkę" między Emmanuelem a Brigitte, dodając, że jest to normalna sytuacja, która zdarza się podczas wyjazdów na oficjalne podróże.