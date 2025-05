Kreml odpowiada na słowa Trumpa. "Emocjonalne przeciążenie"

W koncyliacyjnym oświadczeniu Kremla znalazły się podziękowania dla prezydenta USA, a także zapewnienia, że pomimo iż Rosja jeszcze nie opublikowała własnego planu pokojowego to prace są w toku, a "Władimir Putin podejmuje decyzje niezbędne dla bezpieczeństwa Rosji".

Wojna w Ukrainie. Ławrow obiecuje przełom po wymianie jeńców

W czasie rozmowy telefonicznej między prezydentami USA i Rosji w ubiegłym tygodniu Putin zapowiedział, że wspólnie z Ukrainą zamierza opracować memorandum pokojowe, co z kolei wywołało falę oskarżeń ze strony Zachodu o kolejne próby opóźniania negocjacji.

ZOBACZ: Rozmowa Trump-Putin. Media: Prezydent USA pewny zwycięstwa Rosji

Rosyjska administracja zaprzeczyła tym oskarżeniom, a minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zapewnił w piątek, że Moskwa będzie gotowa na przekazanie Kijowowi szkicu porozumień pokojowych tuż po zakończeniu ustalonej w Stambule wymiany jeńców w formacie "1000 za 1000".

Donald Trump o Władimirze Putinie: Zupełnie zwariował

W poniedziałek Donald Trump odniósł się na swoim portalu Truth Social do nasilenia bombardowań Ukrainy prowadzonych przez Rosję. Prezydent USA powtórzył swoją wcześniejszą diagnozę, że "coś się stało z Władimirem Putinem", lecz posunął się dalej w swojej krytyce.

ZOBACZ: Trump przejęty zachowaniem Putina. Padły gorzkie słowa. "Zupełnie zwariował"

"Zawsze miałem bardzo dobre stosunki z Władimirem Putinem z Rosji, ale coś mu się stało. Zupełnie zwariował! Niepotrzebnie zabija wielu ludzi i nie mówię tylko o żołnierzach. Pociski i drony są wystrzeliwane do miast na Ukrainie bez żadnego powodu" - napisał.

Jak podkreślił, w przeszłości zwracał uwagę, iż Putin "chce całej Ukrainy, a nie tylko jej części, i może to się sprawdza, ale jeśli to zrobi, doprowadzi to do upadku Rosji". Wcześniej republikanin wspominał, że rosyjski dyktator rzekomo zrezygnował z tych ambicji ze względu na niego.

osg/wka / Polsatnews.pl