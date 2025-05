Zarząd Transportu Miejskiego i Zarząd Dróg Miejskich poinformowały, że organizatorzy niedzielnych demonstracji zapowiedzieli, że w każdej z nich może wziąć udział po kilkadziesiąt tysięcy osób.

Marsze w Warszawie. Pochody ruszą o godzinie 12

Wielki Marsz Patriotów został zaplanowany w godzinach 11.00-18.00. Przemarsz rozpocznie się o godzinie 12.00. Jego uczestnicy przejdą z placu Bankowego ul. Marszałkowską przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.

Marsz za Polską o godz. 12.00 wyruszy z ronda de Gaulle'a i przejdzie Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy. W trakcie zbiórki jego uczestników policja może zamknąć ruch m.in. w Alejach Jerozolimskich.

Interia/polsatnews.pl Trasy niedzelnych przemarszów w Warszawie

Warszawa. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

ZTM zapowiedział, że w niedzielę od ok. godz. 10.00 do 18.00 metro będzie kursowało częściej. Pociągi na linii M1 będą kursowały co 2 minuty 20 sekund, a na M2 co 2 minuty i 50 sekund.

Będzie też więcej na trasach tramwajów i autobusów, a do obsługi wybranych linii skierowane zostaną pojazdy o większej pojemności.

ZTM podał, że w niedzielę linia tramwajowa 22 będzie zawieszona, a autobusy linii 106, 178, 503, 517, 518 i 521 będą kursowały na skróconych trasach: 106: Ostroroga - plac Grzybowski; 178: Skorosze - rondo Daszyńskiego; 503: Natolin Płn. - plac Trzech Krzyży; 517: Ursus-Niedźwiadek - Dworzec Centralny; 518: Nowodwory - Metro Marymont; 521: Falenica - rondo Wiatraczna.

Urzędnicy dodali, że podczas zgromadzeń z ruchu wyłączone będą ulice na trasach przemarszów i drogi poprzeczne. Wyłączony zostanie ruch tramwajów na ul. Andersa, Marszałkowskiej i Puławskiej od Stawki do Goworka; Nowowiejskiej od placu Zbawiciela do al. Niepodległości; w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona; w al. Solidarności między al. Jana Pawła II a ul. Targową.

Autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe. Ich trasy mogą być skracane, a kursowanie okresowo zawieszane. Takie zmiany będą dotyczyły linii tramwajowych 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26 i 36.

"Od początku kursowania na trasach objazdowych będą autobusy linii: 107, 111, 116, 117, 118, 119, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 175, 180, 502, 504, 507, 514, 520, 525. Od ok. godz. 9.00 na objazdy kierowane mogą być także linie 100, 108, 160, 166, 190 i 503.

W godzinach 4.00-20.00 w pierwszej strefie biletowej wprowadzone zostanie wzajemne honorowanie wszystkich biletów WTP i KM. Pasażerowie z biletami kartonikowymi WTP, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 25.05, godz. 18.55. Posiadacze biletów zakodowanych na WKM, które nie zostały wcześniej aktywowane, zobowiązani są do ich aktywowania u kierownika pociągu KM.

"W niedzielę pasażerom będą pomagać informatorzy WTP. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu, pomogą przy korzystaniu z biletomatów. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu" - podał ZTM.

Manifestacje w stolicy. Utrudnienia na trasach przemarszu

Uczestnicy wydarzenia Rafała Trzaskowskiego przejdą z placu Bankowego ulicą Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego do placu Konstytucji.

Na potrzebę budowy sceny na placu Konstytucji od czwartku rano został wygrodzony lewy pas ulicy Waryńskiego przed placem Konstytucji oraz fragment lewego pasa przy wjeździe na parking między jezdniami placu Konstytucji. Kierowcy nie zaparkują tu do niedzieli, 25 maja.

Przez całą niedzielę ulica Świętojerska będzie zamknięta od Bonifraterskiej do Andersa, a na Bonifraterskiej, pomiędzy Muranowską a Świętojerską zostanie wygrodzony prawy pas ruchu na jezdni w stronę placu Krasińskich. Zaparkują tu autokary, którymi przyjadą uczestnicy.

Przed rozpoczęciem marszu plac Bankowy zostanie zamknięty dla ruchu. Na końcu trasy zostanie zamknięta jezdnia ulicy Waryńskiego od ronda Jazdy Polskiej w stronę placu Konstytucji.

Uczestnicy "Marszu za Polską" Karola Nawrockiego zaczną zbierać się o godzinie 10, a manifestacja planowo zakończy się o 17.

Gdy uczestnicy dotrą na plac Zamkowy policjanci mogą podjąć decyzję o wyłączeniu z ruchu alei "Solidarności" i mostu Śląsko-Dąbrowskiego.