Karol Nawrocki przekonuje młodych: Będę się bił o mieszkania

Przez Warszawę przeszły dwa marsze kandydatów na prezydenta RP. Karol Nawrocki wraz ze swoimi zwolennikami przeszedł od ronda de Gaulle'a do Placu Zamkowego pod szyldem "Wielki Marsz Patriotów".

Karol Nawrocki do zwolenników: Dziękuję, że tutaj jesteście

Kandydat popierany przez PiS w przemówieniu do zgromadzonych mówił o bezpieczeństwie Polski, którą może zapewnić uczciwy prezydent. - Polska bezpieczna, to Polska z silnym prezydentem na trudne czasy, z prezydentem, który mówi "za mną", z prezydentem, który mówi "ze mną", a nie z prezydentem, który wysyła wszystkich naprzód a sam przygląda się plecom - mówił Nawrocki.

Mówił, że nadzieją Polski jest młodzież. Zwrócił się do najmłodszych pokoleń, zachęcając ich do głosowania 1 czerwca i obiecując, że zadba o ich interesy, jeśli zostanie wybrany na prezydenta.

- Patrzę na wasze twarze moi kochani rodacy. Mijałem tysiące ludzi młodych i seniorów. Polska bezpieczna społecznie to taka Polska, w której prezydent Polski mówi także głosem najmłodszych pokoleń, mówi głosem młodzieży. Dziękuję, że tutaj jesteście droga młodzieży i dziękuję, za to, że nie macie najmniejszych wątpliwości, kogo poprzeć 1 czerwca i dajecie mi wyrazy tego poparcia w całej Polsce - mówił Nawrocki.

Dodał, że bezpieczna Polska, to Polska bezpieczna społecznie, szczególnie pod względem mieszkalnictwa oraz dostępności do pracy.

- Będę bił się o więcej tanich mieszkań dla was. Musicie mieć mieszkania. Polska młodzież nie będzie wyjeżdżać na szparagi do Niemiec, to nie ten czas. Mamy dumną, świadomą, ambitną, polską młodzież - mówił Karol Nawrocki.

800 plus. Kandydat wspierany przez PiS złożył deklarację

Kandydat na prezydenta zwrócił się także do seniorów, mówiąc, że bezpieczeństwo Polski to także dbanie o osoby najstarsze, które przeszły już na emeryturę. - Prezydent Polski będzie strażnikiem zdobyczy socjalnych i nie będzie kazał emerytom i emerytkom pracować dłużej. Nigdy nie podpiszę podniesienia wieku emerytalnego. I dla kobiet i dla mężczyzn - mówił Karol Nawrocki.

- Bić się będę. Bić się będę w waszym imieniu o trzynaste i czternaste emerytury. Nie dam zabrać 800 plus. Tak! Polska ambitna, Polska pełna aspiracji może być też Polską odpowiedzialną społecznie - wskazywał kandydat PiS.

Nawrocki zachęcił wszystkich do głosowania 1 czerwca, mówiąc, że w II turze wyborów trzeba "powiedzieć nie rządowi Donalda Tuska". Dodał, że wygrana jest "wspólnym zadaniem" wszystkich jego zwolenników.

- Każdy z was przez najbliższe pięć dni, 1 czerwca może być Witoldem Pileckim naszej wolności, suwerenności i niepodległości. Witoldem Pileckim czasu pokoju. Każdy z nas jest dzisiaj do tego zdolny, żeby wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość - za przyszłość naszych dzieci i wnuków - przekonywa Karol Nawrocki.

pbi / polsatnews.pl