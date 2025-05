Zamordowany przez komunistę w 1938 roku ks. Stanisław Streich został w sobotę w Poznaniu ogłoszony nowym błogosławionym. Uroczystości beatyfikacyjnej męczennika przewodniczył prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

27 lutego 1938 r. ks. Streich rozpoczął celebrację mszy św. dla dzieci w Luboniu koło Poznania. Kiedy skierował się ku ambonie, aby przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie, niepodziewanie z tłumu pewien człowiek strzelił dwukrotnie do kapłana, mierząc w jego twarz.

Ksiądz zginął od pierwszej kuli. Druga kula trafiła w podniesiony ewangeliarz. Ksiądz natychmiast padł do tyłu na prawy bok i już się nie poruszył. Po kilku sekundach zamachowiec oddał dwa kolejne strzały w plecy ks. Streicha.

Jak czytamy na stronie Radia Maryja, przedwojenna prasa donosiła, że w chwili morderstwa mężczyzna krzyknął: "Niech żyje komunizm! Zrobiłem to dla was! Wynoście się z kościoła!". Informowano, że był on członkiem bojówki skupionej w Wydziale Wojskowym Komunistycznej Partii Polski.

Ksiądz zastrzelony przy ołtarzu

3 marca 1938 roku odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana, któremu przewodniczył bp Walenty Dymek. W uroczystościach wzięło udział około 20 tysięcy osób.

ZOBACZ: Nowy papież to zaskoczenie? Ksiądz pokazał swoje notatki

Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2017 r.

Ks. Streich jest jednym z dwóch polskich księży (obok św. Stanisława), którzy zginęli przy ołtarzu.

Proces beatyfikacyjny polskiego księdza. Zgoda papieża Franciszka

Proces beatyfikacyjny ks. Streicha rozpoczął się 28 października 2017 r. Zgodę na opublikowanie dekretu potwierdzającego męczeństwo kapłana archidiecezji poznańskiej papież Franciszek wydał 23 maja 2024 roku.

ZOBACZ: Ksiądz wspomniał wizytę papieża Franciszka w Polsce. "Był przestraszony"

W dekrecie o męczeństwie zapisano, że ks. Streich dał się poznać jako duszpasterz gorliwy i sumienny, zatroskany o zbawienie swoich wiernych, którym nie szczędził czasu i sił.

"Otwarty na innych, zwłaszcza ubogich, niósł im pomoc i pociechę, czerpiąc siłę ze sprawowanych sakramentów świętych. Troska kapłana o robotników była źle postrzegana przez komunistów, którzy uważali Kościół i jego przedstawicieli za winnych ucisku i podporządkowania klas ubogich" - głosi tekst dekretu.

Poznań. Ks. Stanisław Streich nowym błogosławionym

W trakcie sobotniej uroczystości na placu katedralnym metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński zwrócił się do legata papieskiego o wpisanie sługi Bożego księdza Stanisława Streicha w poczet błogosławionych. Odczytany został papieski list apostolski.

"Naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stanisław Streich, prezbiter diecezjalny, męczennik, nieustraszony pasterz, owocnie pełniący dzieła społecznej miłości i wierny świadek Ewangelii aż do przelania krwi, był odtąd nazywany błogosławionym oraz aby 27 lutego w dniu jego narodzin dla nieba co roku jego wspomnienie mogło być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo" - napisał 13 maja papież Leon XIV.

ZOBACZ: "Papieże przemijają, Kuria pozostaje". Leon XIV z ważnym przesłaniem

Następnie odsłonięty został wiszący na murach katedry wizerunek nowego błogosławionego. Wniesione zostały też relikwie ks. Streicha. Umieszczono je w relikwiarzu mającym kształt księgi Ewangelii, w której zatrzymała się kula z oddanego przez zamachowca strzału. Tekst otwartej księgi to słowa lekcji i ewangelii z dnia męczeńskiej śmierci.

Relikwiarz wniósł obecny proboszcz parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu ks. Roman Kubicki. Nowy błogosławiony był pierwszym proboszczem tej parafii; zginął w kościele, który powstał dzięki jego staraniom.

W uroczystej mszy św. wzięli udział m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda, biskupi i arcybiskupi z całej Polski, przedstawiciele władz państwowych i pielgrzymi z całej archidiecezji.

WIDEO: Debata kandydatów przed drugą turą. "Haki, pułapki na rywala" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / PAP/Polsatnews.pl