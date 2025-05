Po ogłoszeniu wyników pierwszej tury wyborów Sławomir Mentzen poinformował, że zaprosi do Torunia obydwu kandydatów, którzy realizować będą w drugiej turze wyborów prezydenckich. Jednocześnie powiedział, że nie przekaże nikomu oficjalnie swojego poparcia. Podczas pierwszej tury głos oddało na niego 3 mln Polaków.

Wybory 2025. Trzaskowski spotka się z Mentzenem

Jak wyjaśnił, w trakcie rozmowy będą mogli przekonać do siebie wyborców, którzy w pierwszej turze oddali głos na lidera Konfederacji. Dodał, że przedstawi im swoje postulaty i oczekuje, że kandydaci je podpiszą.

Obydwaj politycy przyjęli zaproszenie do rozmowy. Pierwsza, z Karolem Nawrockim odbyła się w czwartek o godzinie 13:00. Druga, z Rafałem Trzaskowskim zaplanowana jest na sobotę, na godzinę 19:00.

Rozmowa z kandydatem KO transmitowana będzie na żywo w Polsat News i na portalu polsatnews.pl

Wybory prezydenckie. Sławomir Mentzen opublikował postulaty dla kandydatów

Sławomir Mentzen tuż po pierwszej turze wyborów pokazał deklarację z postulatami ważnymi dla jego wyborców, którą mieliby podpisać Trzaskowski i Nawrocki. Na jej podstawie jego zwolennicy - jak mówił - będą mogli wyrobić sobie zdanie ws. ewentualnego poparcia w II turze wyborów.

Dotyczą one zobowiązania się przez kandydata, że w przypadku objęcia urzędu prezydenta: nie podpisze "żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne" oraz "żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy"; będzie stał "na straży polskiego złotego"; nie podpisze "żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską konstytucją"; nie pozwoli "na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy"; nie podpisze "ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO; nie podpisze "żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni"; nie zgodzi się "na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej"; nie podpisze "ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta".

Mentzen podkreślił, że "jego wyborcy nie są worki z ziemniakami" i samodzielnie podejmą decyzję, na kogo zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich, a on jedynie zamierza im w tym pomóc rozmawiając z kandydatami.

Karol Nawrocki u Sławomira Mentzena

Karol Nawrocki podczas swojej rozmowy ze Sławomirem Mentzenem deklarację podpisał, chociaż nie potrafił jednoznacznie określić swoich poglądów w tej sprawie. Początkowo zapewnił, że nie wprowadzi żadnych nowych podatków, ale chwilę później zastanawiał się na podatkiem katastralnym w przypadku posiadania kilku mieszkań.

- Jest przeciwnikiem takiego podatku dotyczącego mieszkań na własny użytek - odpowiedział kandydat wspierany przez PiS. Jednocześnie wskazał, że kwestią do dyskusji jest podatek dla właścicieli wielu mieszkań. - Problem jest jednak zdecydowanie szerszy. Ja jako przyszły prezydent patrzę szerzej na politykę podatkową - dodał.

Na tę uwagę zareagował Mentzen. - Wycofał się pan, w ciągu kilku minut, z deklaracji, którą pan przed chwilą złożył - powiedział.

- Nie, ja jest przeciwko podatkowi katastralnemu. Teraz otwieramy dyskusję dotyczącą takich sytuacji, jak niektórzy posłowie KO, którzy mają po 12 mieszkań. Jako przeciwnik takiego podatku, zastanawiam się, gdzie powinna być granica w posiadaniu mieszkań - dodał.

aba / polsatnews.pl