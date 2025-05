- To nasze pierwsze spotkanie nie jest z pewnością momentem na programowe wystąpienia, ale jest to przede wszystkim dla mnie okazja do tego, by podziękować wam za służbę - tak papież Leon XIV zwrócił się do 4 tys. świeckich pracowników Watykanu. W emocjonalnym wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę Kurii dla wiary katolickiej.

Papież Leon XIV, powitany w Auli Pawła VI długą owacją, zażartował na początku: "Kiedy aplauz trwa dłużej niż przemówienie, będę musiał dłużej przemawiać, zatem uważajcie".

ZOBACZ: Pierwsze słowa papieża Leona XIV do Polaków. "Słuchajcie Słowa Bożego, by dokonywać mądrych wyborów"

"To nasz pierwsze spotkanie". Papież do pracowników Watykanu

- To nasze pierwsze spotkanie nie jest z pewnością momentem na programowe wystąpienia, ale jest to przede wszystkim dla mnie okazja do tego, by podziękować wam za służbę, jaką pełnicie i którą ja odziedziczyłem po moich poprzednikach - wyjaśnił Leon XIV zwracając się do 4 tysięcy osób. Wielu świeckich pracowników Watykanu przyszło na audiencję z dziećmi.

- Jak wiecie, przybyłem tu zaledwie dwa lata temu, kiedy umiłowany papież Franciszek mianował mnie prefektem Dykasterii do spraw Biskupów. Zostawiłem wtedy diecezję w Chiclayo w Peru i przyjechałem tu do pracy. Ależ to zmiana. A potem... Cóż mogę powiedzieć? - dodał

- Papieże przemijają, Kuria pozostaje. To odnosi się do każdego Kościoła partykularnego, do kurii biskupów, a także do Kurii biskupa Rzymu. Kuria jest instytucją, która strzeże i przekazuje pamięć historyczną Kościoła, posługę swoich biskupów. To bardzo ważne. Pamięć jest niezbędnym elementem żyjącego organizmu; jest nie tylko skierowana ku przeszłości, ale zasila też teraźniejszość i zwraca się ku przyszłości - mówił papież.

Papież o misyjnym wymiarze Kurii Rzymskiej

Zwrócił uwagę na misyjny wymiar Kurii Rzymskiej i każdej instytucji związanej z posługą Piotrową. W tym duchu i perspektywie ewangelizacji, zaznaczył, zreformował ją papież Franciszek idąc śladami swoich poprzedników, szczególnie św. Pawła VI i św. Jana Pawła II.

- Jak wiecie, doświadczenie misji jest częścią mojego życia - podkreślił Leon XIV. Przypomniał, że jako zakonnik augustianin był misjonarzem w Peru.

"Pośród ludu peruwiańskiego dojrzało moje powołanie duszpasterskie" - powiedział.

Przesłanie Leona XIV. Mówił o swojej misji

Papież zapewnił: "Wezwanie, by służyć Kościołowi tu, w Kurii Rzymskiej była nową misją, którą dzieliłem z wami w ciągu tych dwóch lat. Kontynuuję ją i będę kontynuować, tak długo, jak Bóg będzie chciał posługę, jaka została mi powierzona".

Przywołał swoje słowa z 8 maja, gdy został wybrany na konklawe o potrzebie Kościoła misyjnego, który buduje mosty i dialog i zawsze jest otwarty oraz gościnny.

Poprosił o współpracę "na rzecz wielkiej sprawy jedności i miłości" poprzez "codzienne zachowanie", także w miejscu pracy, o przezwyciężanie nieporozumień z cierpliwością i pokorą, unikanie uprzedzeń, a także o "dobrą dawkę poczucia humoru, czego uczył nas papież Franciszek".