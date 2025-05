W Polsce pierwsze krajowe truskawki pojawiły się na początku maja, natomiast ich cena nie należała do najniższych. Powodem było to, że pochodziły ze szklarni, gdzie uprawa jest droższa.

Jak poinformował Maciej Kmera, który jest ekspertem rynku hurtowego w Broniszach, "coraz więcej krajowych truskawek pojawia się w sprzedaży. Majowe chłody negatywnie wpływają na ich sprzedaż na rynku hurtowym. Truskawki są jeszcze dość drogie, a popyt ograniczony".

- Obecnie można już kupić owoce spod folii, a nawet polowe przykrywane włókniną. Ich ceny kształtują się obecnie na poziomie 15 do 25 złotych za kilogram, w zależności od jakości oraz sposobu uprawy - wyjaśnił Kmera.

Wysoka cena truskawek w Polsce. "Zainteresowanie powinno wzrosnąć"

W ubiegłym roku polskie truskawki były w sprzedaży wcześniej, wegetacja była przyspieszona o ok. dwa tygodnie i były tańsze. W połowie maja kilogram owoców kosztował 12-15 złotych za kilogram.

Ekspert zauważył, że dość wysoka cena truskawek wynika także z tego, że pogoda była niesprzyjająca do dojrzewania owoców. - Było chłodno, w wielu regionach kraju wystąpiły przymrozki. Teraz "idzie ku lepszemu", synoptycy zapowiadają ocieplenie i dużo słońca. Owoce powinny szybko dojrzeć, a może być nawet nastąpi ich "wysyp" - tłumaczył.

Jak wskazał Kmera, truskawki szklarniowe - to margines sprzedaży, ale ich wygląd i jakość jest wysoka. Reszta mniej więcej pół na pół oferty - to owoce pochodzące z tuneli foliowych z upraw polowych. Te ostatnie są najtańsze, ale truskawki są mniej dorodne, mniej wybarwione.

Jeżeli chodzi o podaż, to jest ona mniejsza także ze względu na pogodę. Konsumenci lubią truskawki, ale najchętniej je kupują, gdy jest ciepło. - Za chwilę zainteresowanie truskawkami powinno wzrosnąć - dodał Kmera.

Ile kosztują truskawki w Polsce? Nawet kilkadziesiąt złotych

Jak podał Maciej Kmera, "ceny truskawek pozostają stosunkowo stabilne, w tunelach foliowych lub w gruncie, przykrytym wcześniej włókniną". - Truskawki szklarniowe osiągają cenę nawet 25 złotych za kilogram, tunelowe kosztują około 20 zł/kg, natomiast owoce z upraw gruntowych, sprzedawane w dwukilogramowych łubiankach, wyceniane są na 15–18 zł/kg - dodał.

Konkurencją dla krajowej truskawki jest import m.in. z Grecji. Jeszcze do niedawna można je było kupić m.in. w sieciach handlowych i to w promocyjnych cenach. Obecnie zniknęły one z warszawskich sklepów.

- Import wróci ponownie - zapewnił Kmera. - Kupcy byli dotąd ostrożni obawiając się, że polska truskawka się wysypie i pozostaną z importowanym towarem, ale okazało się, iż krajowych owoców brakuje, a cena importowanych truskawek jest sprzyjająca - wyjaśnił.

Cena importowanych truskawek jest znacznie niższa, w połowie tygodnia kosztowały one 10 zł/kg, ale gdy polska truskawka okazała się droga, to importerzy także podnieśli cenę do 15-17 zł/kg.

Za około dwa tygodnie pojawią się pierwsze krajowe czereśnie, będą to odmiany wczesne - poinformował wiceprezes Związku Sadowników RP Krzysztof Czarnecki. Czereśni nie będzie w tym roku dużo, bo część drzew wymarzła.

- Prawdopodobnie ceny będą wyższe niż w ubiegłym roku - stwierdził Czarnecki. Obecnie importowane czereśnie na rynku hurtowym w Broniszach kosztują 25-65 zł/kg.

