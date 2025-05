Rekordowa cena za szablę Napoleona. "Arcydzieło o ładunku historycznym"

Ponad 4,6 mln euro zapłacił zwycięzca paryskiej aukcji za szablę należącą do Napoleona Bonaparte. Jest to rekordowa cena za przedmiot związany z cesarzem Francuzów. Wykonana w Wersalu broń towarzyszyła mu przez cały okres rządów. Był to pierwszy raz, kiedy pojawiła się na aukcji.