Letnie pożary to scenariusz bardzo dobrze znany w Grecji. Zmiany klimatyczne sprawiły, że stały się one nie tylko częstsze, ale i o wiele bardziej niszczycielskie. Tym razem jednak Grecy są w gotowości - strażacy, ratownicy i nawet wojsko przeprowadzają intensywne ćwiczenia.

Grecja powoli wchodzi w sezon pożarowy. W związku z tym w całym kraju przeprowadzane są ćwiczenia, w których uczestniczą strażacy, ratownicy i wojsko. Jedno z takich ćwiczeń miało miejsce w czwartek w pobliżu nadmorskiego miasta Lavrio, około 70 km na południe od stolicy.

Grecja. Służby gotowe do walki z pożarami

Wozy strażackie pędziły na miejsce zdarzenia, a samoloty zrzucały wodę na symulowany płomień. Władze określiły warunki pogodowe ćwiczeń jako "realistyczne" - gorące i wietrzne po tygodniach suszy.



- Również w tym roku warunki będą szczególnie trudne - powiedział dziennikarzom minister ds. kryzysu klimatycznego i ochrony ludności Giannis Kefalogiannis. - Wszyscy ruszymy do walki - dodał.

Grecja, której śródziemnomorski klimat czyni ją bardziej podatną na zmiany klimatyczne, odnotowała w zeszłym roku najgorętsze lato, a także przedłużające się okresy suszy, które doprowadziły nie tylko do wzmożonej ilości pożarów, ale i deficytu wody oraz zniszczenia upraw. Tegoroczny czerwiec ma być jeszcze cieplejszy.

Rekordowe liczby strażaków i wolontariuszy

Rząd planuje rozlokować w tym roku rekordową liczbę strażaków - około 18 tys. W porównaniu, w 2022 roku było ich 15,5 tys. Dodatkowego wsparcia udzielą także wolontariusze.

Rząd Grecji ma również wydać około 2 mld euro na nowe samoloty ratunkowe. Do użycia przygotowywane są także specjalistyczne drony z kamerami termowizyjnymi, które pomagają wcześniej wykrywać pożary.



- Naszym celem jest uniknięcie strat w ludziach oraz ochrona mienia i środowiska - powiedział Kefalogiannis.

Według straży pożarnej w ubiegłym roku w Grecji wybuchło około 9 777 pożarów. W porównaniu w 2023 roku było ich 8 257 - ponad tysiąc mniej.



Jeden z największych rekordowych pożarów w Europie płonął tygodniami w północnej Grecji w 2023 roku - zginęło w nim co najmniej 20 osób. Ubiegłego lata z kolei pożar podsycany przez wichury dotarł do północnych przedmieść Aten, zmuszając setki ludzi do ewakuacji.

