Rządowy program dopłat do kursów prawa jazdy to realne wsparcie dla osób poszukujących zatrudnienia lub chcących zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Osoby bezrobotne oraz z niepełnosprawnością mogą otrzymać nawet 4 tys. zł na pokrycie kosztów szkolenia i egzaminów.

Celem programu, który wystartował na początku roku, jest zwiększenie mobilności zawodowej i ułatwienie dostępu do zawodów wymagających uprawnień kierowcy. Wnioski można składać od 1 marca do 31 sierpnia 2025 r. W zależności od zainteresowania, liczba miejsc może być ograniczona, dlatego warto złożyć dokumenty jak najszybciej. Można to zrobić przez System Obsługi Wsparcia na stronie PFRON lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Jakie kategorie prawa jazdy są objęte wsparciem?

Dopłata nie ogranicza się do najpopularniejszej kategorii B. Finansowanie obejmuje również inne kategorie, m.in.:

C - pojazdy ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony

C+E - pojazdy ciężarowe z przyczepą lub naczepą o masie powyżej 750 kg

D - uprawnienia do kierowania np. autobusami

Są to kategorie szczególnie pożądane w branży transportowej i logistycznej. Kurs musi być jednak uzasadniony. Nie można ubiegać się o kategorię D z zamiarem pracy jako kierowca taksówki.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania PFRON można skorzystać raz na trzy lata, z wyjątkiem sytuacji losowych, takich jak pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające dalsze korzystanie z dotychczasowych uprawnień. Program skierowany jest do osób z:

umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

orzeczeniem o dysfunkcji ruchu (symbol 05-R) lub słuchu (03-L)

oraz mieszczących się w wieku aktywności zawodowej - 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn

Ile wynosi dofinansowanie i co obejmuje?

Według oficjalnych informacji dotyczących programu "Aktywny samorząd", udostępnionych przez PFRON (pfron.org.pl), osoby zakwalifikowane do udziału mogą liczyć na konkretne kwoty dofinansowania. Ich wysokość zależy od kategorii prawa jazdy oraz indywidualnych potrzeb, w tym:

do 2 426 zł na kurs i egzamin prawa jazdy kategorii B

do 4 043 zł na kursy i egzaminy innych kategorii (np. C, D, C+E)

do 924 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdów, jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania

do 578 zł na usługi tłumacza języka migowego - dla osób z ubytkiem słuchu.

Warto pamiętać, że warunkiem otrzymania wsparcia jest wniesienie wkładu własnego. Uczestnik musi pokryć co najmniej 10 proc. całkowitych kosztów kursu.

Co jeszcze można uzyskać w ramach programu?

Wsparcie PFRON to nie tylko refundacja kursu i egzaminu. Dofinansowanie może również objąć:

jazdy dodatkowe oraz szkolenia uzupełniające

pomoc tłumacza języka migowego dla osób z niedosłuchem

Koszt badań lekarskich nie jest objęty dofinansowaniem. Istnieje jednak możliwość zwrotu wydatków poniesionych nawet do 180 dni przed złożeniem wniosku, pod warunkiem że już wtedy były spełnione kryteria uczestnictwa w programie.

Dofinansowanie z urzędu pracy

Dopłata do kursu prawa jazdy przysługuje także osobom zarejestrowanym jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy. Udział w kursie musi być zgodny z potrzebami rynku pracy. Przykładowo, urząd może wymagać zaświadczenia od potencjalnego pracodawcy, że po uzyskaniu prawa jazdy kandydat zostanie zatrudniony.

red. / polsatnews.pl