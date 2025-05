Wojna o wiatraki. Mieszkańcy oskarżają radnych

Grodków to niewielka gmina na Opolszczyźnie. Słynie z jednej z większych w Polsce farm wiatrowych. Domy, gospodarstwa, ulice otoczone są wielkimi wiatrakami. Część mieszkańców protestuje, bo za chwilę wiatraków może być tu dwa razy więcej.



- Jeśli chodzi o 52 turbiny, które już powstały, to my je akceptujemy i nie protestujemy przeciwko. Ale uważamy, że rozbudowa o kolejne turbiny jest nieakceptowalna. To będą turbiny większe i będą miały 270 metrów wysokości. Obecne mają 197 m – mówi Wojciech Osadczuk, mieszkaniec gminy Grodków.

- Nie było żadnych konsultacji społecznych. Jestem właścicielką nieruchomości, które zakupiłam dla dzieci, moje plany przyszłościowe się zawaliły. Wartość tych nieruchomości leci na łeb na szyję. To są ludzkie dramaty – wskazuje jedna z mieszkanek.

- O turbinie, która ma tutaj powstać, dowiedzieliśmy się pocztą pantoflową. Dosłownie przed oczami nam wyrośnie, od mojej działki 480 metrów – dodają kolejni protestujący.

Wojna o wiatraki. Mieszkańcy: Radni uchwalili przepisy dla siebie

Wiatraki powstają stopniowo, na podstawie uchwalonego przez radnych planu zagospodarowania przestrzennego. Pozwala on na terenach rolnych stawiać turbiny wiatrowe bez ograniczeń. Mieszkańcy zarzucają radnym, że uchwalili przepisy dla siebie. Bo okazuje się, że część wiatraków stoi lub stanie na terenach obecnych lub byłych radnych.

- Gmina Grodków jest terenem rolnym. To jest dla nas przerażające, bo nie jesteśmy w żaden sposób chronieni. Plan zagospodarowania powinien ograniczać budowę, wskazywać, że nie dopuszczamy więcej niż iluś tam turbin w odległości półtora kilometra. Nie ma czegoś takiego – słyszymy od Wojciecha Osadczuka, mieszkańca gminy Grodków.

- Ówcześni radni i obecni radni stawiają wiatraki u siebie lub będą stawiać. Mieli interes, żeby wtedy uchwalić taki plan, który dopuszcza budowanie w całej gminie. Można zmienić plan zagospodarowania, ale nie jest zmieniany – zauważa kolejny protestujący Waldemar Kwiatkowski.

Wiatraki bywają uciążliwe. "Najgorzej jest w nocy"

Mieszkańcy podkreślają, że są zwolennikami odnawialnych źródeł energii. Jednak wiatraki w takiej liczbie są uciążliwe.

- To widać z okien, osoby muszą zakładać rolety zaciemniające, bo ludzie nie są w stanie funkcjonować - wskazuje Ewelina Osadczuk, sołtys Wierzbnika.

- Są dni, że hałas jest nieznośny, najgorzej jest w nocy. Mam okno zamknięte, zasunięte rolety i hałas się dostaje. Dla mnie to jest widok makabryczny w takiej ilości – mówi Mieczysław Ciróg.

- Cień się pojawia, jak obraca się wiatrak, cień widzę w mieszkaniu. Jest migotanie, w nocy są czerwone światła. To migotanie przeszkadza człowiekowi – opowiada Ryszard Szczawiński.

Przez wiatraki nie mogą wybudować domu? "Nie dostaniemy pozwoleń"

Pani Elżbieta i pan Ireneusz doprowadzają wodociąg do działki, którą przekształcili z rolnej na teren pod zabudowę. Właśnie się dowiedzieli, że na parceli obok stanie wiatrak. Oznacza to, że nie będą mogli wybudować domu ze względu na odległość do turbiny.



- To jest problem, teraz nie dostaniemy pozwoleń budowlanych, a na działce właśnie trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji. Gdzie mamy się budować? Ktoś wcześniej zgodził na przekształcenie działek – podkreślają.

Okazuje się, że nawet na terenach przewodniczącego rady miasta, wkrótce staną wiatraki. Będzie ich aż osiem.

- Tego rodzaju postępowanie podważa zaufanie, samorządowcy powinni działać dla ogółu, kierować się interesem prywatnym mieszańców. W przypadku lokalizowania turbin wiatrowych na ich nieruchomościach będą z tego czerpane profity. To 150 tysięcy rocznie za jedną - zaznacza prawnik Marta Kubica.

Na zebranie z mieszkańcami przewodniczący rady miasta nie przyszedł. Reporterzy "Interwencji" spotkali go tydzień później na sesji rady miasta. Dariusz Gajewski nie chciał z nimi rozmawiać, musieli za nim podążać, by odpowiedział choć na część pytań.

Reporter: Czy pan nie widzi konfliktu interesu?

Dariusz Gajewski: Nie widzę.

Reporter: Jest pan przewodniczącym rady, dobro mieszkańców powinno być najważniejsze.

Dariusz Gajewski: Jestem obywatelem tej gminy. Nie udzielam wywiadów, to jest moja prywatna sprawa.

Reporter: Nie jest to pana prywatna sprawa, pan głosuje, a potem czerpie z tego korzyść.

- Zapoznałem się z tymi informacjami i rozumiem mieszkańców, że mogą czuć niepokój. Bo to cwaniactwo. Te informacje przekazałem do CBA, agenci pochylą się nad tym – mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.

