Między słowackim eurodeputowanym Milanem Mazurkiem a posłem Postępowej Słowacji Dawidem Dejem doszło do ostrej wymiany zdań w mediach społecznościowych - przekazał portal bratislavak.sk.

- Czciciele słońca twierdzą, że jestem nietolerancyjnym mięsożercą - powiedział na jednym ze nagrań na swoim profilu Mazurek. Na te słowa zareagował Dej.

- Milan, ale nikt nie ma problemu z tym, że jesz mięso, ale w tym, że jesteś nazistą, który chciał rzucać w ludzi kostką brukową - powiedział na filmie zamieszczonym w mediach.

Na te słowa zareagował europoseł. Nazwał polityka "pewną kreaturą z Postępowej Słowacji, która nazywa siebie Dawid Gej". Skrytykował również wygląd posła. Stwierdził, że posiada on "kobiece piersi i chłopięcą fryzurę".

Słowacja. Politycy spotkają się w ringu bokserskim

Na odpowiedź Deja nie trzeba było długo czekać. - Skoro mówisz tak mocne słowa i chcesz się licytować na formę fizyczną, to nie kłóćmy się tutaj, ale zorganizujmy pojedynek bokserski - przekazał polityk. - Przecież taki wysportowany facet, jak ty nie może się bać jakiegoś liberała, jak ja - dodał.

Wyzwanie zostało przyjęte przez słowackiego eurodeputowanego. - Ponieważ wy, w Postępowej Słowacji, jesteście zaślepionymi nieudacznikami i macie coś do udowodnienia, to nie mam problemu. Wybierz jakiś weekend w czerwcu. Chętnie przyjadę do Bratysławy. Znam siłownię, w której możemy to zorganizować. Pojedynek można nawet nagrać - odpowiedział Mazurek.

Słowacki portal przypomniał, że w 2015 w Bratysławie podczas protestu przeciwko islamowi Mazurek miał zaatakować arabską rodzinę z dziećmi. Dodano, że polityk został prawomocnie skazany za rasistowskie uwagi w Radiu Frontinus.

W audycji na żywo odniósł się do "aspołecznych grup cygańskich" oraz porównał szkoły specjalne do zoo. Skutkowało to wszczęciem postępowania karnego, zakończonego we wrześniu 2019 prawomocnym skazaniem na grzywnę za zniesławienie grupy narodowościowej. W konsekwencji Mazurek utracił mandat poselski. Wyrok ten skrytykował m.in. premier Robert Fico.

Portal zaznaczył, że Dej ma za sobą doświadczenie bokserskie, którego Mazurkowi brak.