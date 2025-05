W poniedziałek Sławomir Mentzen poinformował, że zaprosi do Torunia obydwu kandydatów, którzy realizować będą w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Jak wyjaśnił, w trakcie rozmowy będą mogli przekonać do siebie wyborców, którzy w pierwszej turze oddali głos na lidera Konfederacji.

Finalnie obydwaj politycy przyjęli zaproszenie do rozmowy. Pierwsza, z Karolem Nawrockim odbędzie się o godzinie 13:00. Druga, z Rafałem Trzaskowskim zaplanowana jest na sobotę, na godzinę 19:00.

Rozmowa z kandydatem popieranym przez PiS transmitowana będzie na żywo w Polsat News i na portalu polsatnews.pl

Wybory prezydenckie. Sławomir Mentzen opublikował postulaty dla kandydatów

Tego samego dnia, w mediach internetowych, Mentzen przedstawił deklarację z postulatami ważnymi dla jego wyborców, którą mieliby podpisać Trzaskowski i Nawrocki. Na jej podstawie jego zwolennicy - jak mówił - będą mogli wyrobić sobie zdanie ws. ewentualnego poparcia w II turze wyborów.

Dotyczą one zobowiązania się przez kandydata, że w przypadku objęcia urzędu prezydenta: nie podpisze "żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne" oraz "żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy"; będzie stał "na straży polskiego złotego"; nie podpisze "żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską konstytucją"; nie pozwoli "na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy"; nie podpisze "ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO; nie podpisze "żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni"; nie zgodzi się "na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej"; nie podpisze "ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta".

Mentzen podkreślił, że "jego wyborcy nie są worki z ziemniakami" i samodzielnie podejmą decyzję, na kogo zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich, a on jedynie zamierza im w tym pomóc rozmawiając z kandydatami.