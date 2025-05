Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza opady deszczu, które mogą stwarzać wyzwania związane z odprowadzaniem wód opadowych. Właściwe gospodarowanie deszczówką to nie tylko kwestia ekologii, ale także przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Niewłaściwe postępowanie, takie jak jej nielegalne odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej, może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi. Jakie są kary? Jak legalnie zagospodarować deszczówkę, aby uniknąć problemów?

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

Takie działanie może prowadzić do przeciążenia systemu kanalizacyjnego, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz ryzyka podtopień. W przypadku stwierdzenia naruszenia tych przepisów, właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny do 10 tys. zł.

Warto wiedzieć, że w niektórych miejscowościach inspektorzy wykorzystują specjalistyczny sprzęt do wykrywania zaniedbań w tym zakresie. Właściciele obiektów, u których stwierdzono nieprawidłowości, mogą zostać wezwani do ich natychmiastowego usunięcia, a w razie dalszego ignorowania przepisów - ukarani grzywną lub nawet karą ograniczenia wolności.

Gdzie legalnie odprowadzać deszczówkę?

Jednym z legalnych sposobów zagospodarowania deszczówki jest jej odprowadzanie do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, skąd trafia do naturalnych zbiorników wodnych, rowów, kanałów lub stawów. Jak podaje Infor.pl, takie rozwiązanie jest dostępne przede wszystkim dla mieszkańców miast, ponieważ na terenach wiejskich systemy kanalizacji deszczowej zazwyczaj nie występują.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez stronę portalsamorzadowy.pl, korzystanie z tej metody wymaga spełnienia określonych wymogów prawnych. W przypadku nielegalnego podłączenia do systemu kanalizacyjnego właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną wynoszącą nawet 500 proc. opłaty zmiennej naliczanej za wprowadzanie wód opadowych do sieci.

Alternatywą jest odprowadzanie deszczówki na własnej działce, pod warunkiem, że grunt jest przepuszczalny i nie doprowadzi to do zalewania sąsiednich nieruchomości. Jak wskazuje portalsamorzadowy.pl, właściciele nieruchomości mogą zdecydować się na budowę dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, które pozwalają na gromadzenie wody i jej stopniowe odprowadzanie do gruntu, co zmniejsza ryzyko podtopień.

Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie drenażu lub ogrodów deszczowych, które umożliwiają stopniowe wchłanianie deszczówki przez glebę. Takie metody wspierają naturalny obieg wody, a jednocześnie ograniczają jej odpływ do kanalizacji.

Czy można uzyskać dofinansowanie na zagospodarowanie deszczówki?

Część samorządów oferuje lokalne programy dofinansowania do budowy systemów retencyjnych, które pozwalają na legalne gospodarowanie wodami opadowymi. Dotacje mogą dotyczyć zakupu i montażu zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączających oraz instalacji do ponownego wykorzystania wody.

Warto regularnie sprawdzać strony internetowe urzędów gmin, ponieważ nabory na dofinansowania mogą być ogłaszane cyklicznie. Według serwisu portalamorządowy.pl, prawdopodobne jest również wznowienie rządowego programu wsparcia, który wcześniej funkcjonował pod nazwą "Moja Woda" i był realizowany w latach 2020-2024.

Choć jego ostatnia edycja zakończyła się 29 lutego 2024 roku, możliwe jest jego ponowne uruchomienie w przyszłości.

red. / Polsatnews.pl