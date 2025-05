Połączenie ze Szwecją jest stabilne. Ale sprawa jest poważna - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz odnosząc się do incydentu na Bałtyku z udziałem rosyjskiego statku tzw. "floty cieni". Szef MON wraz z premierem wezmą udział w pilnej naradzie dotyczącej m.in. bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej na akwenie.

Minister obrony narodowej odniósł się w programie do incydentu z udziałem rosyjskiej floty cieni na Bałtyku. W tej sprawie na czwartek zaplanowana jest pilna narada z udziałem premiera.

- Na miejscu pracuje ORP Heweliusz, bada dno Bałtyku, bada otoczenie infrastruktury krytycznej. Sprawdzana jest infrastruktura - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Wszystko wskazuje na to, że jest ona nienaruszona. Połączenie ze Szwecją jest stabilne. Ale sprawa jest poważna. Monitorujemy dalszy kurs tankowca z floty cieni - dodał.

Szef MON przekazał, że odebrał meldunki od dowódcy operacyjnego generała Klisza. - To kolejny taki incydent na Bałtyku. Staje się on kluczowym akwenem - stwierdził. Kosiniak-Kamysz dodał, że w Gdyni z udziałem premiera odbędzie się narada. Na pytanie dlaczego nie było wcześniej takich narad, szef MON odparł, że "ten incydent dotyczył polskiego kabla".

- To nie jest tak, że ten temat ma związek z kampania wyborczej. On odbywa się niezależnie. Nasze działania to dbanie o ojczyznę - podsumował szef MON.

Kosiniak-Kamysz o przyszłości Trzeciej Drogi: Trzeba rozszerzyć jej formułę

Szef PSL i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz został także zapytany o wynik Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich. Marszałek Sejmu zdobył nieco mniej niż 5 proc. głosów.

- Ten wynik jest najlepszym wynikiem kandydata PSL w wyborach prezydenckich od 25 czy 30 lat. Ale chciałoby się więcej - odpowiedział Kosiniak-Kamysz. - Ten milion głosów zdecyduje o tym, kto będzie prezydentem - dodał.

Odpowiadając na pytanie o przyszłość Trzeciej Drogi, szef ludowców stwierdził, że trzeba "rozszerzyć jej formułę". - Jest przyszłość dla tej formacji - zaznaczył. - Jakie wartości nas łączą? To jest wolność gospodarcza i przedsiębiorczość. Nie akcentowaliśmy tego tak mocno, jak należy. To powinno być na pierwszym miejscu - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

- Trzecią Drogę trzeba odświeżyć. Trzeba dać nam to nowe tchnienie. zbudować to na bazie tych wartości, bo to jest najbardziej oczekiwane przez naszych wyborców z mniejszych miejscowości - powiedział szef PSL.

Incydent na Morzu Bałtyckim. Narada na terenie portu wojennego w Gdyni

"Rosyjski statek z 'floty cieni' objęty sankcjami wykonywał podejrzane manewry w pobliżu kabla energetycznego łączącego Polskę ze Szwecją" - przekazał w środę premier Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Szef rządu poinformował, że po "skutecznej interwencji naszego wojska statek odpłynął do jednego z rosyjskich portów". Dodał, że ORP Heweliusz płynie na miejsce zdarzenia.

W sprawie zabrał głos także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON poinformował o czwartkowej pilnej, specjalnej naradzie w Centrum Operacji Morskich na terenie portu wojennego w Gdyni, w której weźmie udział premier Tusk.

"Dla nas bezpieczeństwo jest sprawą absolutnie priorytetową. Bezpieczny Bałtyk i współpraca z naszymi sojusznikami - w tej sprawie również jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Wszystkie środki i siły, które trzeba będzie użyć, będą desygnowane do tej operacji" - dodał.

"Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której - po zgłoszeniu, po rozpoznaniu - zaobserwowaliśmy tankowiec, który od niedawna znajduje się na liście statków z tzw. rosyjskiej 'Floty Cieni'. Wykonywał podejrzane manewry - nie na polskich wodach terytorialnych, ale nad kablami należącymi do PSE, nad kablami energetycznymi" - przekazał szef MON we wcześniejszym wpisie.