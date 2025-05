Emerytura olimpijska na nowo. Szykuje się istotna zmiana

Obecnie po śmierci medalisty olimpijskiego specjalne świadczenie, zwane emeryturą olimpijską, wygasa. Rodzina nie ma prawa do dalszego korzystania z tego wsparcia finansowego. Nowe przepisy mogą to zmienić.

W pierwszym kwartale 2025 roku planowana jest istotna dyskusja sejmowa dotycząca systemu emerytalnego. Ministerstwo Sportu i Turystyki, w komunikacie z 19 marca 2025 roku, potwierdziło wpisanie do wykazu prac legislacyjnych projektu ustawy dotyczącego dziedziczenia emerytury olimpijskiej przez dzieci reprezentantów Polski.

Zgodnie z założeniami, dzieci sportowców uprawnionych do świadczenia określonego w art. 36 ustawy o sporcie będą mogły przejąć to świadczenie po śmierci rodzica.

Emerytura olimpijska w 2025 roku

Planowana zmiana dotyczy wyłącznie dzieci medalistów olimpijskich, którzy za zdobycie medalu na igrzyskach (również paraolimpijskich) otrzymywali emeryturę olimpijską. Od początku 2025 roku jego wysokość wynosi 4967,95 zł brutto.

Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu ani obowiązkowym składkom ZUS i NFZ. Oznacza to, że cała kwota trafia bezpośrednio do uprawnionych. Obecnie z tego rodzaju wsparcia korzysta około 597 osób.

Dziedziczenie emerytury. Projekt ustawy trafi do Sejmu

Na ten moment nie są znane szczegółowe warunki, jakie będą musiały spełnić dzieci, aby mogły przejąć emeryturę olimpijską po zmarłym rodzicu. Nie wiadomo jeszcze, czy prawo do świadczenia będzie przekazywane automatycznie, czy konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów, np. wiekowych lub materialnych.

Projekt ustawy jest gotowy i rząd ma zająć się nim jeszcze w drugim kwartale 2025 roku. Po jego zatwierdzeniu dokument trafi do Sejmu, gdzie zostanie poddany procedowaniu. Data wejścia w życie przepisów będzie zależna od tempa prac legislacyjnych.

Kto może otrzymać emeryturę olimpijską?

Prawo do świadczenia przysługuje wyłącznie sportowcom, którzy spełnili konkretne warunki przewidziane w przepisach. Istotne jest zdobycie co najmniej jednego medalu na zawodach uprawniających do otrzymania świadczenia. Może to być medal złoty, srebrny lub brązowy - zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i zespołowych.

Świadczenie dotyczy medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych, dawnych igrzysk dla osób z niepełnosprawnościami sprzed 1992 roku, a także uczestników igrzysk sprzed 2001 roku. Uprawnieni są także medaliści olimpiad szachowych oraz zawodów "Przyjaźń 84". Liczba zdobytych medali nie wpływa na wysokość wypłacanej kwoty.

Kolejnym warunkiem jest wiek i zakończenie kariery sportowej. Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 40 lat i definitywnie zakończyły profesjonalną aktywność sportową. Nie mogą już brać udziału w rywalizacji organizowanej przez polskie związki sportowe.

Warto zaznaczyć, że emerytura olimpijska nie łączy się z innymi świadczeniami emerytalnymi. Osoba uprawniona, która ma prawo do więcej niż jednego świadczenia, musi wybrać jedno z nich do pobierania.

