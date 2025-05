Już wkrótce obywatele ponownie staną przy urnach, by zdecydować o przyszłości głowy państwa. O prezydenturę wciąż rywalizują Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Emocji nie brakuje. Kiedy i gdzie można oddać głos w drugiej turze? Właśnie upływa termin złożenia wniosku o głosowanie korespondencyjne w drugiej turze. To ostatnie dzień na jego złożenie.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich 2025 za nami. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości ponad 50 proc. głosów, dlatego zgodnie z Konstytucją konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury w terminie dwóch tygodni od daty pierwszego głosowania. Konkurować będą dwaj kandydaci z najwyższym poparciem w pierwszej turze: Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie 2025. Spytaliśmy sztuczną inteligencję, kto wygra II turę

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), głosowanie odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:00-21:00.

Kto może głosować w drugiej turze?

Do udziału w wyborach uprawnieni są wszyscy obywatele Polski, którzy ukończyli 18 lat najpóźniej w dniu głosowania oraz nie zostali pozbawieni praw publicznych ani wyborczych. Co istotne, można głosować, nawet jeśli nie wzięło się udziału w pierwszej turze.



W dniu wyborów konieczne jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości - dowodu osobistego lub paszportu. Jest to warunek obligatoryjny. Bez potwierdzenia tożsamości głosującego, członkowie komisji wyborczej nie mogą wydać karty.

Jak sprawdzić swój lokal wyborczy?

Informację o właściwym lokalu wyborczym można uzyskać na kilka sposobów. Najwygodniejszym z nich jest skorzystanie z oficjalnego serwisu rządowego gov.pl lub aplikacji mObywatel. W razie trudności informacje można uzyskać także bezpośrednio w urzędzie gminy.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie. Jak zagłosowała Polska? Podział na województwa



Osoby przebywające czasowo w innej miejscowości mogą dopisać się do spisu wyborców w tej lokalizacji. Wniosek o zmianę miejsca głosowania można składać najpóźniej do trzeciego dnia przed dniem wyborów, czyli do 29 maja.

Głosowanie poza miejscem zameldowania lub za granicą

Jeśli wyborca zamierza głosować w innej gminie lub za granicą, może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki niemu można oddać głos w dowolnym miejscu, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.



Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do 29 maja - osobiście w urzędzie gminy lub przez pełnomocnika. W przypadku głosowania za granicą, konieczna jest wcześniejsza rejestracja w jednym z konsulatów. Terminy i szczegóły różnią się w zależności od państwa. Warto sprawdzić je na stronie MSZ lub w konkretnym przedstawicielstwie dyplomatycznym.

Głosowanie korespondencyjne. Kto może jeszcze z niego skorzystać?

Termin złożenia wniosku o głosowanie korespondencyjne w drugiej turze upływa 10 dni przed dniem wyborów, czyli 22 maja 2025 roku. Jeśli w dniu głosowania osoba uprawniona do oddania głosu będzie na kwarantannie lub izolacji, wniosek należy złożyć nie później niż 5 dni przed głosowaniem, czyli do 27 maja 2025 roku.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie 2025. Są wyniki badania late poll



W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy kwarantanna lub izolacja rozpocznie się na mniej niż pięć przed wyborami, wniosek można złożyć do 30 maja 2025 roku.

WIDEO: Kosiniak-Kamysz o przyszłości Trzeciej Drogi: Trzeba dać nam to nowe tchnienie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl