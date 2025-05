Głośna wypowiedź posła KO Przemysława Witka padła we wtorkowej "Debacie Gozdyry" w kontekście rozmów, jakie Sławomir Mentzen ma zaplanowane z Rafałem Trzaskowskim oraz Karolem Nawrockim. Lider Konfederacji chce ponadto, by kandydaci podpisali się pod listą jego postulatów i w ten sposób przyciągnęli do siebie wyborców Mentzena z I tury.

Agnieszka Gozdyra pokazała wspomnianą listę posłowi podczas programu na żywo. Ten przyznał, że można by zgodzić się na punkt dotyczący braku nowych podatków. - Nie wprowadzicie już nigdy żadnych nowych podatków? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? - dopytywała prowadząca. - Cóż szkodzi obiecać? - odpowiedział poseł ku zaskoczeniu dziennikarki, by wkrótce później stwierdzić, że był to "taki żarcik".

"Żarcik" spotkał się jednak z oburzeniem części opinii publicznej, a rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda przekazała w środę polsatnews.pl, że Przemysław Witek poniesie konsekwencje swoich słów. Decyzja o karze ma zapaść podczas kolejnego posiedzenia Sejmu.

"Cóż szkodzi obiecać". Echa kontrowersyjnych słów Przemysława Witka

O konsekwencje dla kampanii wyborczej, jakie mogą przynieść słowa Przemysława Witka zapytany został w czwartkowym "Gościu Wydarzeń" Borys Budka. Ten nie odpowiedział wprost; nawiązał jednak do rozmowy przeprowadzonej przez Sławomira Mentzena z Karolem Nawrockim i wskazał, że poseł KO najwyraźniej "przewidział", że kandydat wspierany przez PiS poprze swoim podpisem postulaty lidera Konfederacji.

- Proszę zwrócić uwagę - Trzaskowski niczego nie podpisuje. Mówi od samego początku: chcę dyskutować, pokazać, z czym się zgadzam. To Nawrocki w ciemno podpisuje (...) Przewidział chyba nasz poseł. Niefortunne słowa, ale przewidział, co zrobi Nawrocki u Mentzena - tłumaczył Budka.

Gdy prowadzący Grzegorz Kępka wciąż próbował nakłonić europosła do zabrania głosu w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi, ten odparł, że nie wróży Witkowi "kariery medialnej".

Borys Budka przestrzega przed prezydenturą Karola Nawrockiego. "Człowiek z bardzo złą przeszłością"

Zabierając głos w sprawie możliwości zwycięstwa wyborów prezydenckich przez Karola Nawrockiego, Budka wskazał, że należy pokazać, kim tak naprawdę jest kandydat wspierany przez PiS. - Zamknijmy na chwilę oczy i zastanówmy się naprawdę, czy w Pałacu Prezydenckim ma być człowiek, który - będę powtarzał do bólu - oszukuje na mieszkaniach, kłamie opinii publicznej - w debacie skłamał, jeśli chodzi o liczbę mieszkań - tłumaczył europoseł.

Polityk wskazał, że nie wierzy "w żadne słowo Nawrockiego". Stwierdził też, że to "człowiek z bardzo złą przeszłością". - Jeżeli ktoś dzisiaj przyznaje, że brał udział w nielegalnych ustawkach, jest takim kibolem z krwi i kości, to ktoś taki w Pałacu Prezydenckim ma wręczać nominacje generalskie polskim generałom, czy policji, czy wojska? To jest skandal. To jest człowiek, który był zachwycony gangsterskim półświatkiem w Trójmieście - powiedział.

- Recenzje wystawili mu ci, którzy go najlepiej znają, czyli gdańszczanie. O ile się nie mylę zdobył 16, 14 procent w mieście, w którym mieszka. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że tam ta jego przeszłość jest znana - powiedział Budka.

Europoseł przekonywał, że Nawrocki to człowiek, który fascynuje się światem przestępczym. Przypomniał też, że pod pseudonimem "Tadeusz Batyr" napisał książkę o jednym z gangsterów. - Pisze biografię gangstera pod pseudonimem, a później sam ją wychwala. To jest człowiek, do którego nie można mieć za grosz zaufania - orzekł Budka.

