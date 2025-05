W Polsce liczba stulatków systematycznie rośnie. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego na koniec 2023 roku w kraju żyło 7387 takich osób, z przewagą kobiet. Prognozy wskazują, że do 2060 roku liczba ta może wzrosnąć niemal dziesięciokrotnie, do blisko 67 tysięcy. To efekt wydłużającej się średniej długości życia oraz poprawy warunków zdrowotnych i socjalnych.