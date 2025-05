Groźny incydent w obozie dla uchodźców na Zachodnim Brzegu. Izraelscy żołnierze otworzyli ogień tuż przy delegacji złożonej m.in. z zachodnich dyplomatów. Oficjele zostali zmuszeni do ucieczki. Incydent potępiła Unia Europejska, a włoskie MSZ wezwało izraelskiego ambasadora do złożenia oficjalnych wyjaśnień.

Do incydentu doszło w środę w obozie dla uchodźców w Dżeninie na Zachodnim Brzegu. Nie ma informacji o rannych dyplomatach i dziennikarzach, którzy podróżowali w konwoju. Sprawę opisał resort spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej na platformie X.

"Siły okupacyjne otworzyły silny ogień z obozu dla uchodźców w Dżeninie, aby zastraszyć delegację dyplomatyczną, która wizytowała okolice obozu, by zobaczyć ogrom cierpień, jakich doświadczają mieszkańcy tych obszarów" - czytamy w komunikacie.

Strzały w Zachodnim Brzegu. "Zagrożenie dla życia dyplomatów"

Początkowo izraelskie wojsko oświadczyło, że "delegacja zboczyła z zatwierdzonej trasy i weszła na teren, na którym nie miała prawa przebywać", a żołnierze oddali "strzały ostrzegawcze, aby ich oddalić". Jednocześnie wyrażono żal z powodu zaistniałych "niedogodności". Przekazano, że wszczęto też śledztwo, a żołnierze skontaktują się z dyplomatami, by wyjaśnić sytuację.

- Każde zagrożenie dla życia dyplomatów jest nieakceptowalne - skomentowała incydent szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas. Wydarzenie potępiło także MSZ w Madrycie - w grupie w Dżeninie był hiszpański dyplomata. "Jesteśmy w kontakcie z innymi poszkodowanymi krajami, aby wspólnie koordynować reakcję na to, co się stało" - przekazano.

Włoskie MSZ wzywa ambasadora Izraela

Najostrzej na incydent zareagowały Włochy. - Ambasador Izraela we Włoszech zostanie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu wyjaśnienia incydentu, do którego doszło wcześniej w mieście Dżenin - powiedział tamtejszy szef dyplomacji Antonio Tajani, cytowany przez Reutera.

Włoskie media potwierdziły doniesienia o tym, że grupa zagranicznych dyplomatów z wielu krajów, w tym z Włoch, musiała uciekać w poszukiwaniu schronienia podczas wizyty w Dżeninie.