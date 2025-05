Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński w rozmowie z Polsat News komentując słowa Przemysława Witka, podkreślił, że nigdy nie powinny paść.

- On tłumaczmy, że był to głupi żart z jego strony, ale nie to miejsce, nie ten czas. Na pewno ta wypowiedź nie powinna nigdy paść. Jest skandaliczna i się od niej odcinamy - zapewnił.

Wpływ na kampanię prezydencką. "Jesteśmy wkurzeni"

Konwiński podkreślił wagę wpływu wszelkich wypowiedzi w kluczowej fazie walki Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim o pałac prezydencki. - Jesteśmy w ważnym dla nas momencie, ważnym dla państwa. Jesteśmy w szczycie kampanii wyborczej i musimy bardzo wszyscy uważać - powiedział i podkreślił, że wielu parlamentarzystów ciężko pracuje na sukces.

W Platformie jest pełna świadomość, że podobne wypowiedzi mogą mieć wpływ na przebieg wyborów. - Jesteśmy wkurzeni, wiemy jaki to ma rezonans, jak to wykorzystuje konkurencja w tej chwili - tłumaczył.

ZOBACZ: "Partia Oszustów". Burza w Sejmie po słowach posła KO w Polsat News

Dodał, że wszyscy powinni zwracać szczególną uwagę i na słowa, i na czyny. - Dziś bardzo ważną kwestią jest to, żeby Polska nie dostała się w łapy kogoś takiego jak Nawrocki i powinniśmy wszyscy mieć to z tyłu głowy - podkreślił.

Witek może ponieść konsekwencje. "Szeroki wachlarz kar"

Konwiński nie chciał powiedzieć, jakie konsekwencje może ponieść Witek, ale zaznaczył, że jeszcze w środę zbierze się kolegium klubu, na którym może zapaść decyzja w tej sprawie.

- Będziemy spokojnie o tym rozmawiać - zapowiedział i stwierdził, że "mamy szeroki wachlarz kar".

Przemysław Witek: "Cóż szkodzi obiecać"

Przemysław Witek z KO był gościem w "Debacie Gozdyry" na antenie Polsat News. Tam został zapytany o postulaty, które przygotował Sławomir Mentzen, jako główne założenia swojej partii reprezentujące poglądy jego wyborców. Lider Konfederacji oczekuje, że zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Karol Nawrocki podpiszą je, aby ewentualnie zyskać poparcie jego elektoratu.

Wśród postulatów jest m.in. zastrzeżenie, że żadne podatki nie zostaną podwyższone i nie będzie wprowadzanych nowych. Przemysław Witek powiedział, że na to można "zdecydowanie" się zgodzić.

ZOBACZ: "Cóż szkodzi obiecać". Słowa posła KO niosą się po sieci

- Nie wprowadzicie już nigdy żadnych nowych podatków? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? - dopytywała Agnieszka Gozdyra. Poseł odparł na to: - Cóż szkodzi obiecać.

-Słucham? - dopytywała z niedowierzaniem Agnieszka Gozdyra. Chwilę później pozostali goście zaczęli się śmiać, a Przemysław Witek powiedział, że jego słowa "to tylko żart".

Wciąż się śmiejąc poseł dodał, że "nie potrafi deklaratywnie odpowiedzieć na pytanie".