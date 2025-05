Poznaliśmy nowe szczegóły tragicznego wypadku, do którego doszło w Badenii-Wirtembergii na południu RFN. Ofiary śmiertelne to Niemiec i dwóch Polaków, o czym poinformowała lokalna policja. Do dramatu doszło po tym, jak na budowie mostu zerwała się platforma służąca do pracy na wysokościach.