Władimir Putin odwiedził miasto Kurczatow w obwodzie kurskim, które jest oddalone o 70 km od granicy z Ukrainą. Dokładnej daty wizyty nie podano do wiadomości. To pierwsza taka podróż rosyjskiego przywódcy na ten teren od czasu ukraińskiej ofensywy. Niedawno rosyjskie władze ogłosiły, że Ukraińcy zostali stamtąd wyparci.

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z władzami lokalnymi w mieście Kurczatow (około 70 km od granicy z Ukrainą - red.) i odwiedził budowaną elektrownię jądrową Kursk w obwodzie Kurskim na zachodzie kraju - przekazał portal BBC, powołując się na informację rządowej agencji informacyjnej TASS.

ZOBACZ: Zełenski reaguje na rozmowę Trump-Putin. "Możemy podpisać"

Według Kremla, Putin spotkał się z pełniącym obowiązki szefa obwodu Aleksandrem Chinsztejnem - przekazano w komunikacie.

Agencja Reutera podała, że Putinowi towarzyszył wiceszef administracji Kremla Siergiej Kirijenko. Dokładnej daty wizyty nie podano.

Władimir Putin w Kursku. Pierwsza wizyta od czasu ukraińskiej ofensywy

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla władz Rosji, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosji do przerzucenia do tego regionu części sił z Donbasu na wschodzie Ukrainy.

ZOBACZ: Rosjanie zaatakowali autobus z cywilami. Nie żyje co najmniej dziewięć osób

Pod koniec kwietnia Rosja ogłosiła, że odzyskała pełną kontrolę nad swoim regionem, podczas gdy Ukraina zapewniała, że jej oddziały wciąż są w obwodzie kurskim i kontynuują walkę.

Ze swej strony Korea Północna przyznała, że wysłała swoich żołnierzy, by pomogli wojskom rosyjskim odbić zajętą przez siły ukraińskie część obwodu kurskiego.