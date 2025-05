Andrij Portnow, doradca prorosyjskiego byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, został zastrzelony w Hiszpanii. Jak informuje Reuters, do zdarzenia doszło w pobliżu amerykańskiej szkoły w Madrycie. Napastników miało być "dwóch lub trzech".

Agencja Reuters, powołując się na źródło zbliżone do śledczych, poinformowała, że ​​niezidentyfikowany uzbrojony mężczyzna lub mężczyźni zastrzelili byłego ukraińskiego polityka Andrija Portnowa.

Do zdarzenia doszło około godziny 9:15 przed elitarną szkołą American School of Madrid w Pozuelo de Alarcon. Policja, w rozmowie z mediami potwierdza, że doszło do strzelaniny, ale nie ujawnia oficjalnie tożsamości ofiary.

Hiszpania. Były doradca Wiktora Janukowycza nie żyje

Hiszpański dziennik El País informuje, że ​​napastników było "dwóch lub trzech", a na ciele zabitego mężczyzny odkryto "przynajmniej trzy" rany postrzałowe.

ZOBACZ: Ukraińcy zaatakowali Rosjan polskim myśliwcem i bronią z USA

Gazeta, powołując się na własne źródła twierdzi, że mężczyzna w chwili ataku prowadził samochód.

Portnow był wieloletnim pracownikiem i doradcą prorosyjskiego, byłego prezydenta Ukrainy - Wiktora Janukowycza, który został odsunięty od władzy w 2014 roku. Janukowycz zasłynął z prób zmiany konstytucji, odkładania podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską oraz wprowadzeniu języka rosyjskiego, jako oficjalnego w kilku regionach Ukrainy.

ZOBACZ: Rozmowy Ukraina-Rosja mogą odbyć się w Watykanie. Jasna zapowiedź kardynała

Sam Portnow miał być odpowiedzialny za defraudację środków państwowych i łamanie praw człowieka na Ukrainie. Podobnie jak Janukowycz, sympatyzował z Rosją. Z zarzutów ostatecznie został oczyszczony, ale służby nie przestały się nim interesować.

Od czasu ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku do Hiszpanii wyemigrowało tysiące osób zarówno z Rosji, jak i z Ukrainy. Równolegle zaczęło dochodzić do wielu przestępstw na tle politycznym.

Hiszpania. Rośnie liczba przestępstw na tle politycznym

W listopadzie i grudniu 2022 roku sześć przesyłek, zawierających ładunki wybuchowe. zostało wysłanych do najważniejszych polityków i ministerstw w Hiszpanii. Jedną z nich otrzymał obecny premier - Pedro Sanchez. Śledztwo wykazało, że stoi za tym 76-letni emerytowany pracownik służby cywilnej z prowincji Burgos. Miał być sympatykiem Rosji. Do zarzutów się nie przyznał, a sąd skazał go na 18 lat więzienia.

ZOBACZ: Francja. Nie żyje kolejny rosyjski oligarcha. "Spadł ze schodów"

W kwietniu 2022 roku główny księgowy koncernu gazowego Novatek - Siergiej Protosienia zginął wraz żoną i córką. Ciała znaleziono w ich domu w hiszpańskim kurorcie Lloret de Mar. Wszyscy mieli rany kłute i cięte. Sprawę uznawano za rozszerzone samobójstwo.

W lutym 2024 roku Maksim Kuzminow - rosyjski pilot, który uciekł na Ukrainę, został znaleziony martwy na parkingu swojego bloku w gminie La Vila Joiosa w prowincji Alicante. Z ustaleń śledczych wynika, że Kuzminow został zaatakowany na ulicy, gdzie dwóch sprawców oddało w jego kierunku około sześciu strzałów.