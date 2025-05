We wtorek Alaksandr Łukaszenka spotkał się ze swoimi urzędnikami, aby omówić kwestie związane m.in. z wykorzystaniem wtórnych zasobów materiałowych. Wśród tematów pojawił się problem nielegalnych wysypisk, których - według samego przywódcy - ma być w obwodzie mińskim ogrom. - Rejon miński to latryna (...). To, co się tam dzieje, to koszmar - grzmiał.

Dyktator poinformował, że zwrócił uwagę na kwestię zanieczyszczeń nieopodal stolicy Białorusi w rozmowie z premierem kraju Aleksandrem Turczynem. Ten - zanim objął urząd szefa rządu - pełnił bowiem funkcję przewodniczącego mińskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

Alaksandr Łukaszenka oburzony bałaganiarstwem Białorusinów. Nie wyklucza kar

Łukaszenka podzielił się też relacją z podróży przez region. - Jechałem i byłem przerażony. Nikt się nie przejmuje. Na skraju lasu zatrzymała się wywrotka, wyrzuciła zawartość... Tak wiele rzeczy! Zatrzymałem się i celowo je przejrzałem: stare lodówki, plastik, szkło, wszelkiego rodzaju śmieci domowe. To jest pod Mińskiem! - oburzał się.

Zwracał też uwagę na rzekome niedbalstwo Białorusinów w kwestiach porządku w gospodarstwach. Wskazywał na "tereny nieskoszone, zawalone płoty, śmieci na podwórku i tym podobne". Jak stwierdził, władze powinny pomóc tym, którzy nie potrafią sami o siebie zadbać, ale "jeśli są zdrowi, to powinna być ich sfera odpowiedzialności".

W przypadku braku subordynacji nakłaniał urzędników do "wymuszania jej rublem". Podobne wytyczne zlecił wdrożyć również w przedsiębiorstwach. - Może być biednie, ale czysto. To nie zostało przeze mnie wymyślone, takie są tradycje elementarnego porządku we wszystkim, co wykształciło się przez wiele lat - przekonywał przywódca.