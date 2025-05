Jak wyjaśnił Sikorski, z pomnika nagrobnego usunięto krzyż Virtuti Militari i krzyż wojny obronnej 1939.

- Nie zrobili tego wandale, zrobiły to władze kompleksu cmentarnego, na polecenie lokalnej, twerskiej prokuratury, a więc na polecenie państwa rosyjskiego - oświadczył szef MSZ.

Minister spraw zagranicznych zwrócił uwagę na narrację Rosjan. Według Moskwy II wojna światowa rozpoczęła się dopiero w 1941 roku. - Przypomnę, że na tym opierało się kłamstwo katyńskie, do którego Rosja i Związek Radziecki przyznały się - podkreślił.

- W Miednoje leży 6300 polskich oficerów, oficerów rezerwy i członków służb państwowych II Rzeczpospolitej. Przypomnę też, że w Polsce na cmentarzach tolerujemy symbole państwa sowieckiego. Tolerujemy czerwone gwiazdy. Tu zdjęto symbole państwa polskiego, na polskim cmentarzu wojskowym. To jest nie do przyjęcia - zaznaczył Sikorski.

Zniszczony pomnik w Miednoje. Sikorski domaga się reakcji IPN

Minister dodał, że Kreml w swoich działaniach przyjmuje "linię narracyjną nazistowskich Niemiec, jakoby to Polska sprowokowała II wojnę światową". Sikorski przypomniał fakty o wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku, inwazji Niemiec na Polskę i ataku Związku Radzieckiego 17 września, w porozumieniu z Niemcami.

Sikorski zaznaczył, że działania Rosji to "niedopuszczalne ingerowanie w prawdę historyczną". - Mam też przekaz do tych, którzy widzą w Rosji ostoję konserwatyzmu. Czy to jest przykład szacunku dla zmarłych? - pytał minister. - Mam jeszcze zapytanie, dlaczego o tych sprawach dowiadują się tylko z MSZ i Urzędu ds. Kombatantów, a dlaczego nic w tej sprawie do tej pory, wedle moich informacji, nie zrobił Instytut Pamięci Narodowej. Domagam się od IPN energicznych działań w tej sprawie - ogłosił minister.

Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje powstał w latach 1999-2000, z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Znajdują się tam mogiły polskich jeńców, zamordowanych w 1940 roku przez NKWD.

