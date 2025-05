Polski rząd złożył USA ofertę kupna 788 pocisków PAC-2 GEM-T do systemów obrony powietrznej Patriot. To rakiety typu ziemia-powietrze, które są wstanie strącić cel z odległości ponad 160 kilometrów. Zgodę na zakup wart niemal 6 mld dolarów musi jeszcze wyrazić amerykański Kongres.

Według przepisów Kongres ma 30 dni na dokonanie przeglądu zamówienia i ewentualne weto, po czym zgodę musi wydać jeszcze Departament Stanu. Jak podał portal Defense24.pl, cztery dni wcześniej szef agencji Pentagonu - Defense Security Cooperation Agency (DSCA) - poinformował szefa komisji spraw zagranicznych Senatu o dodatkowym zamówieniu złożonym przez polski rząd.

Chodzi o 788 pocisków PAC-2 GEM-T, których łączna wartość maksymalna szacowana jest na 5,8 mld dolarów. Łącznie z pierwotnym kupnem czterech baterii Patriotów z 2017 roku, ma to podnieść maksymalną cenę całego zamówienia do 16,3 mld dolarów.

Miliardy na amerykańskie rakiety. Problemy jednej z fabryk

Polska wcześniej zamówiła inny typ pocisków do systemu Patriot - PAC-3 w liczbie 208 sztuk. Mają one zasięg około 35 km i służą zwłaszcza strącaniu pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu, podczas gdy PAC-2 GEM-T służą w większym stopniu do przechwytywania taktycznych pocisków balistycznych, a także rakiet manewrujących i samolotów. Ich zasięg wynosi ponad 160 km.

Jak podał w ubiegłym roku portal Defense News, powołując się na szefa koncernu Raytheon produkującego rakiety, firma jest w stanie produkować 20 pocisków tego typu miesięcznie i w ubiegłym roku miała niezrealizowane zamówienia na 1500 pocisków.

Administracja Joe Bidena objęła przy tym priorytetem dostawy systemu Patriot dla Ukrainy. Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow spotkał się w tym tygodniu z kierownictwem Raytheona w sprawie zakupu kolejnych systemów i rakiet.