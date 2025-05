W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Dla wielu osób to wciąż odległa perspektywa. Jednak niektóre grupy zawodowe mogą zakończyć karierę znacznie wcześniej, nawet przed ukończeniem 50. roku życia. Wszystko za sprawą specyfiki pracy, która wiąże się z ryzykiem, wysiłkiem fizycznym lub szczególnymi warunkami.

Osoby zainteresowane wcześniejszą emeryturą powinny skonsultować się z ZUS-em lub KRUS-em, w zależności od rodzaju zatrudnienia. Tam można uzyskać szczegółowe informacje na temat przysługujących świadczeń oraz warunków, które trzeba dopełnić. Warto również śledzić aktualne zmiany w przepisach, które mogą wpływać na prawo do wcześniejszej emerytury.

Górnicy. Emerytura w wieku 43-45 lat

Pracownicy kopalń mogą liczyć na wcześniejsze świadczenia, jeśli spełnią warunki określone w ustawie górniczej. Dla mężczyzn wykonujących pracę bezpośrednio pod ziemią przez co najmniej 25 lat, emerytura przysługuje bez względu na wiek. W praktyce oznacza to możliwość odejścia już w wieku 43-45 lat.

Kobiety mogą przejść na emeryturę po 20 latach pracy pod ziemią i 5 latach ogólnego stażu.

Zawody artystyczne o dużym obciążeniu fizycznym, jak tancerze, akrobaci czy muzycy grający na instrumentach dętych, mogą przechodzić na emeryturę wcześniej.

ZOBACZ: ZUS wypłaci tym seniorom świadczenie w wysokości 6 tys. zł. Nowe regulacje

Na przykład tancerze baletowi mogą uzyskać świadczenie w wieku 40 lat (kobiety) lub 45 lat (mężczyźni), jeśli mają co najmniej 15 lat pracy w zawodzie. Przepisy te mają chronić osoby, których możliwości zawodowe kończą się znacznie wcześniej niż u reszty społeczeństwa.

Służby mundurowe a emerytura

Funkcjonariusze, którzy zostali przyjęci po raz pierwszy do służby przed 1 stycznia 2013 r., mogą nabyć prawo do emerytury już po 15 latach służby. Z kolei osoby, które rozpoczęły służbę od 1 stycznia 2013 r., muszą przepracować co najmniej 25 lat.

W przepisach uwzględnia się także inne okresy aktywności, które mogą zostać zaliczone do stażu, np. czas odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Zawody z przywilejami emerytalnymi

Do zawodów objętych szczególnymi regulacjami należą m.in.:

piloci

kontrolerzy ruchu lotniczego

hutnicy

pracownicy kolei

osoby zatrudnione w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze

ZOBACZ: Renta wdowia z KRUS. Rolnicy muszą pamiętać o tym jednym kroku

Kluczowe są tu dwa kryteria: rodzaj pracy oraz odpowiednio długi staż - zazwyczaj od 15 do 25 lat w warunkach określonych ustawowo.

Emerytury stażowe w Polsce. Co dzieje się z projektem?

Koncepcja wprowadzenia emerytur stażowych w Polsce pojawiła się już w latach 80., jednak prace legislacyjne w tym zakresie rozpoczęto znacznie później. Projekt zakłada możliwość przejścia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach dla mężczyzn, niezależnie od wieku.

Obecnie, w maju 2025 roku, prace nad emeryturami stażowymi nadal trwają, a konkretna data ich wprowadzenia nie została jeszcze ustalona.

red. / polsatnews.pl