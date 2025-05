Zautomatyzowana elektrownia atomowa konstruowana wspólnie przez Chiny i Rosję na Księżycu rozpocznie funkcjonowanie w 2035 roku - poinformowano we wspólnym memorandum agencji Roskosmos i Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej. Będzie częścią Międzynarodowej Stacji Badań Księżyca (ILRS) i dostarczy energię do długoterminowych badań Srebrnego Globu.

Celem projektu ILRS jest założenie stabilnej bazy do badań naukowych usytuowanej 100 kilometrów od bieguna południowego. Odbywać się w niej będą długoterminowe operacje autonomiczne oraz krótkoterminowe misje, w których udział będą brać naukowcy z Chin i Rosji.

"W stacji prowadzone będą podstawowe badania kosmosu i testy technologii niezbędnej do długoterminowych bezzałogowych misji, których celem będzie powrót człowieka na Księżyc" - czytamy w komunikacie Roskosmosu.

Z kolei Wu Weiren, główny inżynier chińskiego programu eksploracji, zapowiedział, że jego kraj zaprosi do współpracy 50 krajów, 500 instytucji badawczych oraz 5 tys. naukowców z całego świata do udziału w "Projekcie 555", będącym częścią ILRS.

Badania naukowe a rywalizacja o zasoby

Eksperci zwracają uwagę, że oprócz działalności naukowej, mocarstwa zainteresowane są przede wszystkim naturalnymi bogactwami jedynego naturalnego satelity Ziemi. Pod powierzchnią mogą się znajdować metale ziem rzadkich, a nawet znaczne pokłady Helu-3, który może posłużyć jako paliwo do reaktorów atomowych.

ZOBACZ: Chiny odkrywają tajemnicę Księżyca. Do tej pory były tylko przypuszczenia

Nie ma jednak konsensusu co do tego, które państwo ma prawa do ich wydobycia. Alexander Soucek z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) jest zdania, że zgodnie z Traktatem o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku żaden kraj nie może domagać się praw własności na lub pod powierzchnią Księżyca. - Sprawa dotyczy prawa międzynarodowego, a państwa mają obowiązek egzekucji przepisów wobec obywateli i prywatnych przedsiębiorstw - powiedział dziennikarzom Deutche Welle.

Eksploracja Księżyca. Chiny wysuwają się na prowadzenie

Międzynarodowa Stacja Badań Księżyca to projekt konkurencyjny do amerykańskiego programu Artemis, w ramach którego planowane jest zbudowanie orbitującej wokół ziemskiego satelity stacji kosmicznej Gateway oraz powrót astronautów na Księżyc do końca 2025 roku. W ILRS będą przeprowadzane długoterminowe interdyscyplinarne badania naukowe, a prace konstrukcyjne rozpoczną się po zakończeniu misji Chang'e 8 w 2028 roku.

ZOBACZ: Chiny będą drukować 3D na Księżycu. Cel jest prosty

Chiny wysyłały bezzałogowe łaziki na powierzchnię Srebrnego Globu już od 2013 roku i sporządzały mapy, w tym niewidocznej z Ziemi strony. W ubiegłym roku po raz pierwszy pobrano próbki skał z tej części, co państwowa agencja informacyjna Xinhua (Nowe Chiny - red.) określiła jako "bezprecedensowe osiągnięcie w historii badań Księżyca".

osg/ml / Polsatnews.pl