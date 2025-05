Poseł PiS Dariusz Matecki poinformował, że został zaatakowany przez znanego aktora w Hotelu Poselskim. "Uderzył mnie a następnie drugiego posła PiS" - przekazał. Z jego relacji wynika, że zdarzenie miało podłoże polityczne. Policja potwierdziła, że doszło do "naruszenia nietykalności cielesnej". W związku ze sprawą zatrzymano jedną osobę.

Dariusz Matecki w środę rano opublikował na platformie X wpis, w którym opisał zdarzenie sprzed kilku godzin. Z jego relacji wynika, że doszło do niego we wtorek około godz. 22 w barze w Hotelu Poselskim.

"Jem sobie spokojnie zupę rozmawiając z posłami PiS i Konfederacji i nagle podchodzi do mnie z pełną agresją jakiś człowiek krzycząc, że 'Ziobro to c***!' I pyta czy mam coś przeciwko. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że jak najbardziej mam coś przeciwko. Uderzył mnie a następnie drugiego posła PiS" - relacjonuje sytuację Matecki.

Interweniowała Straż Marszałkowska, na miejsce została wezwana też policja.

Sejm. Atak na Mateckiego. Policja zatrzymała napastnika

Informację o zdarzeniu potwierdza policja. - Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej, jedna osoba została zatrzymana - przekazał Interii sierż. szt. Paweł Chmura.

ZOBACZ: Dariusz Matecki opuścił areszt. "Byłem więźniem politycznym"

Mężczyzna miał około promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja informację o zdarzeniu dostała przed godziną 23.

- 54-latek nie jest parlamentarzystą. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej i przekazany policji. Interwencja przebiegła spokojnie - powiedział polsatnews.pl mł. asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I.

Pacyniak przekazał, że zatrzymany pozostaje do dyspozycji policji, a zgromadzony materiał zostanie przekazany do prokuratury.

Poseł PiS przekazał, że przez ten incydent stracił prawie dwie godziny.

Matecki: Okazało się, że to aktor

Matecki zdradził też informacje dotyczące osoby, która miała go uderzyć. "Okazało się, że to aktor z "M jak Miłość" Jacek Kopczyński, jak widać po jego profilu, ideologicznie sprofilowany, wielokrotnie atakował PiS" - napisał.

Do swojego wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej i policji, którzy stoją przy rzekomym napastniku.

Wczoraj żartowałem, że będą na nas nasyłać zadymiarzy. I co się stało? Wracam z oświadczeń poselskich około 22 i przed dalszą pracą - w barze, w Hotelu Poselskim chciałem zjeść kolację. Jem sobie spokojnie zupę rozmawiając z posłami PiS i Konfederacji i nagle podchodzi do mnie z… pic.twitter.com/oou37X5CHy — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) May 21, 2025

Polityk zastrzegł, że po przyjeździe policji sam poprosił o badanie alkomatem "na wszelki wypadek, żeby było w papierach". "Oczywiście wyszło 0,0" - dodał.

Zakańczając wpis ocenił, że wtorkowy incydent to "poważna sprawa". "Dwóch posłów opozycji, na terenie Kancelarii Sejmu, zostało pobitych przez prorządowego aktora. Co dalej? Będą nasyłać bojówki na wiece Karola Nawrockiego? Będą nas zabijać?" - pytał.