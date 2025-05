Najbliższe dni przyniosą chwilowe ocieplenie, a miejscami spodziewane są nawet burze. Wszystko przez niż znad północno-zachodniej Rosji, któremu będzie towarzyszył front znad Atlantyku.

We wtorek po południu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. W Sudetach może spaść deszcz do 15 milimetrów. Temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i w rejonach górskich do 19 i 23 stopni w przeważającej części kraju.

Pogoda. Ocieplenie i burze w całej Polsce

W nocy temperatura spadnie nawet do 5 stopni. W większości Polski termometry pokażą 9 stopni, a na zachodzie dojdzie do 12. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat - tam od 0 do 4 stopni.

ZOBACZ: Dwa marsze tego samego dnia. Nawrocki kontra Trzaskowski w Warszawie

W środę niewielkie zachmurzenie, a w okolicach południa przelotne opady deszczu. W pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Warmię i Mazury oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat wystąpią także burze.

Spodziewany jest także grad. Temperatura wyniesie od 18 do 23 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu nieco chłodniej - tam temperatura utrzyma się od 14 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz wiatr w porywach do około 70 km/h.

"Jutro burze będą występować w pasie od Warmii, Mazur i Żuław Wiślanych, przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Głównym zagrożeniem w czasie burz będą intensywniejsze opady deszczu o wydajności do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nadchodzi chłodny front atmosferyczny

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska po Warmię i Podlasie również burze. Spadnie około 20 mm deszczu.

Temperatura wyniesie od 5 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 12 stopni na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

ZOBACZ: Debata Trzaskowski-Nawrocki. Propozycja Telewizji Polsat

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, w drugiej połowie dnia miejscami na zachodzie kraju również rozpogodzenia. Temperatura w przeważającej części Polski od 15 stopni Celsjusza do 19 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie od 20 do 22 stopni. W czwartek prognozowane są kolejne burze, a IMGW może wydać ostrzeżenia. Szczególnie zagrożone będą województwa: podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie.

WIDEO: "Wynik wyborów problemem dla koalicji". Były prezydent ma radę dla Trzaskowskiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aba/mb/sgo/wka / polsatnews.pl