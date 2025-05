Trzaskowski przyjdzie do Mentzena. "Nie gwarantuję, że coś podpiszę"

- Tak, panie Sławomirze, porozmawiamy - ogłosił Rafał Trzaskowski. Kandydat KO na prezydenta zapowiedział, że zgodzi się na rozmowę z liderem Nowej Nadziei, ale uściślił, że niekoniecznie podpisze się pod listą proponowanych przez Sławomira Mentzena pomysłów. Prawicowy polityk zaproponował spotkania o programie z kandydatami, którzy przeszli do drugiej tury.

- Mój konkurent Karol Nawrocki powiedział, że podpisze deklarację, którą Sławomir Mentzen przygotował. Nie wiem, co oni mają w PiS z tym podpisywaniem szybko i w ciemno. Już jednego takiego prezydenta mamy - mówił Rafał Trzaskowski.

- Panie Sławomirze, ja panu nie gwarantuję, że cokolwiek podpiszę, ale gwarantuję, że porozmawiamy szczerze. Myślę, że w wielu rzeczach możemy się zgodzić. W kilku się nie zgodzimy, ale otwarta debata to jest dokładnie to, czego potrzebujemy - dodał.

Kandydat na prezydenta dodał, że "obiecuje wszystkim swoim konkurentom, wszystkim przyjaciołom", że jako prezydent będzie się z nimi spotykał i ich słuchał.

Trzaskowski i Nawrocki zgadzają się na rozmowę z Mentzenem

Sławomir Mentzen ogłosił, że nie przekaże swojego poparcia, ale da każdemu z kandydatów drugiej tury szansę rozmowy i przekonania jego wyborców. Karol Nawrocki zgodził się na rozmowę. Odbędzie się w czwartek o 13:00. Nawrocki zapowiedział również, że podpisze deklarację przygotowaną przez Mentzena.

Mentzen poinformował, że da Trzaskowskiemu i Nawrockiemu ośmiopunktową deklarację do podpisu. - W tym dokumencie są ważne dla wyborców Konfederacji tematy - powiedział.

Osiem punktów deklaracji Mentzena

Polityk wyjaśnił jakie punkty znajdują się w deklaracji. - Pierwszy dotyczy zobowiązania do niepodnoszenia ani nienakładania nowych podatków. Drugi brzmi: nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego - powiedział.

Trzeci to deklaracja niepodpisania żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją. W punkcie czwartym Trzaskowski i Nawrocki mają się zobowiązać, że nie wyślą polskich żołnierzy do Ukrainy. "Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO" - tak brzmi kolejny zapis deklaracji Mentzena.

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni - tak sformułowano szósty punkt. Następny dotyczy zobowiązania o nieprzekazywaniu kompetencji władz Polski do organów Unii Europejskiej.

Ostatni, czyli ósmy punkt, również traktuje o relacjach z UE. - Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta - przekazał Mentzen.

