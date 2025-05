Trzech robotników zginęło na placu budowy mostu w Horb am Neckar na terenie Niemiec. Doszło tam do zerwania się platformy wykorzystywanej do pracy na wysokościach. - To jeden z najpoważniejszych wypadków, jakie kiedykolwiek wydarzyły się przy budowie drogi w tym kraju - przekazał niemiecki minister transportu. Most Horber to jedna z największych inwestycji w Badenii-Wirtembergii.