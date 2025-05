Do tej pory złożono już blisko 100 tys. wniosków, a maksymalna kwota świadczenia może wynieść nawet 5636,73 zł brutto. Aby skorzystać z renty wdowiej, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w KRUS.

Na czym polega renta wdowia?

Renta wdowia to możliwość jednoczesnego pobierania dwóch świadczeń:

własnej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej (w tym wojskową rentę rodzinną, policyjną i rolniczą) po zmarłym małżonku.

Od 1 lipca 2025 r. jedno z tych świadczeń będzie wypłacane w pełnej wysokości, a drugie w wysokości 15 proc. Od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie wzrośnie do 25 proc. Co istotne, prawo do renty rodzinnej i własnej emerytury nie musi być ustalone w tym samym organie rentowym, każdy z dostępnych (ZUS, KRUS, WBE, BESW, ZER, MSWiA) ustala prawo do poszczególnych świadczeń.

Maksymalna wysokość renty wdowiej nie może być wyższa od trzykrotności kwoty najniżej emerytury, która od marca 2025 r. wynosi 1878,91 zł brutto (około 1475 zł netto). Przekłada się to na kwotę 5636,73 zł brutto (ok. 4160 zł netto).

Kto może ubiegać się o rentę wdowią?

Jak podaje oficjalna strona rządowa gov.pl, aby ubiegać się o rentę wdowią, należy spełnić łącznie następujące warunki:

osiągnąć wiek emerytalny (co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),

pozostawać we wspólności małżeńskiej do śmierci małżonka,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),

nie pozostawać w nowym związku małżeńskim.

Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu ustaje z dniem poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Jak i gdzie złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wnioski o przyznanie renty wdowiej można składać od 1 stycznia 2025 r. Osoby uprawnione mają do wyboru kilka form złożenia dokumentów:

osobiście , odwiedzając najbliższą placówkę terenową KRUS,

, odwiedzając najbliższą placówkę terenową KRUS, wysyłając wypełnione dokumenty i odpowiednie załączniki pocztą tradycyjną ,

, za pośrednictwem platformy ePUAP (to najwygodniejsza opcja dla osób starszych lub mieszkających w znacznym oddaleniu od placówek KRUS).

W celu poprawnego złożenia wniosku konieczne jest pobranie odpowiedniego formularza. Dokument można uzyskać w wersji papierowej w jednostkach KRUS lub pobrać ze strony internetowej gov.pl, wybierając sekcję "Urzędy, instytucje i placówki RP", a następnie Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

W formularzu należy uzupełnić dane osobowe wnioskodawcy, informacje dotyczące pobieranych świadczeń, a także dołączyć wymagane dokumenty:

akt zgonu zmarłego małżonka,

zmarłego małżonka, potwierdzenie prawa do pobierania własnego świadczenia.

W niektórych przypadkach KRUS może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Warto przygotować komplet od razu, aby uniknąć wydłużenia procedury.

W przypadku wątpliwości dotyczących renty wdowiej, KRUS uruchomił infolinię dostępną pod numerem 22 592 66 40, czynną w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00.

red / polsatnews.pl