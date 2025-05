- W czerwcu wrócę do rozmów z moimi partnerami koalicyjnymi. Nie będzie to po to, by im coś zabrać, ale by ten rząd był mniej liczebny, ale w dobrych proporcjach dla wszystkich - powiedział premier Donald Tusk. Dodał, że "chciałby", aby umowa koalicyjna była renegocjowana.

Premier Donald Tusk na antenie TVP Info był pytany o to, czy w planach jest rekonstrukcja rządu po drugiej turze wyborów prezydenckich. - Tak, chociaż ja chcę, żeby przez najbliższe kilka dni te emocje opadały - stwierdził szef rządu.

Jak zauważył, "nie wszyscy mają powody do radości". - Nie będę tu wskazywał palcem... Musi atmosfera ochłonąć po wyborach. Ja nie mówię, że to będzie za rok, ale w czerwcu wrócę do rozmów z moimi partnerami koalicyjnymi. Nie będzie to po to, by im coś zabrać, ale by ten rząd był mniejszy, mniej liczebny, ale w dobrych proporcjach dla wszystkich i dużo sprawniejszy - tłumaczył.

Umowa koalicyjna się zmieni? Premier wprost: Chciałbym renegocjacji

Donald Tusk podkreślił, że "chciałby" renegocjacji umowy koalicyjnej zawartej pomiędzy Koalicją Obywatelska, Trzecią Drogą i Lewicą. - My co prawda zapisywaliśmy cele i musimy się zająć tymi, które nie zostały zrealizowane - stwierdził.

Dodał, że Rafał Trzaskowski jako prezydent nie będzie blokował "prokobiecych ustaw". Stwierdził jednak, że do realizacji takich propozycji jak związki partnerskie czy kwestie aborcji "musi mieć większość w Parlamencie".

Rekonstrukcja rządu. Premier zapowiadał "jeden z najmniejszych rządów w Europie"

O planie rekonstrukcji rządu szef polskiego rządu mówił w lutym. - To będzie zmiana systemowa, będzie mniej ministrów, rząd będzie jednym z najmniejszych w Europie - zapowiedział.

– Premier myśli o rekonstrukcji funkcjonalnej, która usprawniłaby prace rządu – tłumaczył w kwietniu na antenie Radia Zet szef KPRM Jan Grabiec.

- Jeśli mielibyśmy robić rekonstrukcję rządu i wymienić choćby jednego wiceministra, to należałoby zmienić umowę koalicyjną - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Przed rokiem natomiast szef Polski 2050 stwierdził, że "umowa koalicyjna nie jest Pismem Świętym" i "być może będzie renegocjowana".