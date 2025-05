Policja z Tczewa zatrzymała 30-latka, którego szukano listem gończym w związku z licznymi kradzieżami. Podczas przeszukania jego plecaka funkcjonariusze natknęli się na... urnę z prochami. Mężczyzna tłumaczył, że to szczątki jego ojca, a on sam jest w drodze na pogrzeb.

W piątek policjanci z Komendy Powiatowej w Tczewie (woj. pomorskie) zatrzymali 30-latka, którego poszukiwano listem gończym w związku z licznymi kradzieżami. Mężczyzna uciekł w momencie, gdy wszczęto postępowanie, a ukrył się na terenie Czech.

Poszukiwali go za kradzieże. Gdy go złapali, miał w plecaku urnę z prochami

Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego ustalili dokładne miejsce pobytu mężczyzny. Wkrótce okazało się, że nie trzeba będzie go ściągać do Polski, ponieważ 30-latek sam planował wrócić.

W podróż powrotną poszukiwany wybrał się pociągiem. Na jednej ze stacji, już po stronie polskiej, mundurowi weszli do składu i zatrzymali 30-latka. Okazało się, że nie wracał po to, aby poddać się karze, ale na pogrzeb własnego ojca.

30-latek trafił do więzienia, a urnę przekazano rodzinie

Ku zdziwieniu policjantów, mężczyzna miał prochy zmarłego ze sobą - urnę schował w plecaku. Szczątki zostały odpowiednio zabezpieczone i przekazane rodzinie.

30-latek został zatrzymany i początkowo trafił do policyjnej celi. Zgodnie z decyzją sądu ma do odbycia karę ponad 100 dni pozbawienia wolności za przestępstwa kradzieży. Po wykonaniu wszystkich czynności przewieziono go do zakładu karnego.

