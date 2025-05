Doradca Władimira Putina Jurij Uszakow zdradził szczegóły rozmowy lidera Rosji z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przywódcy mieli odbyć "długą i serdeczną rozmowę" o dawnych sojuszach oraz przyjaznych stosunkach, szczególnie podczas II wojny światowej.

- Długo i serdecznie rozmawiali o tym, że nasze kraje były sojusznikami w czasie II wojny światowej przeciwko nazistowskim Niemcom i militarystycznej Japonii - powiedział Uszakow, cytowany przez państwową agencję TASS.

Doradca Putina cytuje rzekome słowa Trumpa: Rosjanie poświęcili życie

Współpracownik Putina dodał, że Trump "pamięta o tym bohaterstwie". Amerykański prezydent miał nawet wyrazić żal, iż Rosja i Stany Zjednoczone nie są sojusznikami i oddalają się od siebie "z powodu dziwnych okoliczności".

- Trump powiedział, że kiedy o tym mówi, wiele osób w Ameryce po prostu mu nie wierzy, ale faktem pozostaje: "Rosjanie (podczas II wojny światowej - red.) poświęcili swoje życie bardziej niż ktokolwiek inny" - zacytował rzekome słowa prezydenta USA.

Putin natomiast także miał wspomnieć Trumpowi, że Rosja była "poważnie zagrożona" podczas obchodów Dnia Zwycięstwa. Według niego Ukraina "groziła zagranicznym uczestnikom uroczystości", próbując uniemożliwić im przyjazd do Moskwy. Jego doradca podkreślił, że ten temat nie został wyczerpany i jest "godny dodatkowej dyskusji".

Rozmowa Putin - Trump. Prezydent USA: Poszła bardzo dobrze

Władimir Putin i Donald Trump rozmawiali w poniedziałek przez dwie godziny. Po zakończeniu telefonicznego połączenia obaj skomentowali w mediach jego przebieg oraz efekty. Chociaż nie zdradzili zbyt wielu szczegółów, obaj byli pozytywnie nastawieni.

Pierwszy z nich ocenił, że jego stanowisko w kwestii pokoju "jest jasne". - Generalnie jesteśmy na dobrym torze (...). Rosja opowiada się za zaprzestaniem walk, ale konieczne jest opracowanie najskuteczniejszych metod prowadzących do pokoju - kontynuował Putin.

Donald Trump rozmowę skomentował w mediach społecznościowych. Jego zdaniem "poszła ona bardzo dobrze", przybliżając Ukrainę i Rosję do pokoju. "Ton i duch były doskonałe. Gdyby nie były, powiedziałbym to teraz, a nie później. Rosja chce prowadzić handel na dużą skalę ze Stanami Zjednoczonymi, gdy ta katastrofalna 'krwawa jatka' się skończy, i zgadzam się na to" - napisał.

Ostatnia rozmowa Trump - Putin była trzecim takim wydarzeniem od czasu ponownego objęcia urzędu przez pierwszego z nich.