Biejat zdecydowała na kogo zagłosuje. "Do tego samego zachęcam wyborców lewicy"

- W drugiej turze oddam głos na Rafała Trzaskowskiego i do tego samego zachęcam wyborców lewicy - powiedziała kandydatka w wyborach prezydenckich Magdalena Biejat. Według oficjalnych danych PKW, kandydatka Nowej Lewicy zdobyła w pierwszej turze wyborów prezydenckich 4,23 proc.

- Spotkaliśmy się z Rafałem Trzaskowskim w poniedziałek. To była bardzo dobra rozmowa. W dobie rosnącej w siłę skrajnej prawicy kluczowe jest, by stanąć w jednym szeregu - powiedziała kandydatka Lewicy w wyborach prezydenckich Magdalena Biejat.

Dodała, że kandydatura Karola Nawrockiego jest zagrożeniem dla ważnych spraw. - Głos w drugiej turze oddam na Rafała Trzaskowskiego - zadeklarowała Biejat.

Wybory prezydenckie. Magdalena Biejat zdecydowała na kogo zagłosuje

- Kiedy po kolejnej debacie Rafał Trzaskowski poprosił mnie, żebyśmy współpracowali w zakresie mieszkań, poprosiłam o konkrety. I bardzo się cieszę, że one podczas poniedziałkowego spotkania padły - dodała wicemarszałek Senatu.



Biejat przyznała też, że "nadszedł kres dopłat do kredytów", w zamian za co należy postawić na budownictwo socjalne i samorządowe.

