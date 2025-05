Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina jest gotowa negocjować z Rosją memorandum, po którym dojdzie do zawarcia porozumienia o zakończeniu wojny. - Mówimy o memorandum, które zostanie poparte przez oba kraje i obejmie zawieszenie broni - stwierdził. Podkreślił jednocześnie, że oprócz zawieszenia broni, dla Ukrainy istotne są również wymiana jeńców oraz powrót ukraińskich dzieci z Rosji.

W poniedziałek odbyła się telefoniczna rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Po jej zakończeniu prezydent USA oświadczył, że poszła ona "bardzo dobrze", a Rosja i Ukraina "natychmiast" rozpoczną negocjacje ws. zawieszenia broni i zakończenia wojny.

Wojna w Ukrainie. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem

"Właśnie zakończyłem dwugodzinną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Uważam, że poszła bardzo dobrze. Rosja i Ukraina natychmiast rozpoczną negocjacje w sprawie zawieszenia broni i, co ważniejsze, zakończenia wojny" - oznajmił Trump we wpisie na portalu Truth Social. "Warunki zostaną wynegocjowane między obiema stronami, tak jak musi być, bo znają szczegóły negocjacji, o których nikt inny by nie wiedział" - dodał.

Władimir Putin ocenił z kolei, że rozmowa z Trumpem była bardzo "pomocna". Przekazał, że Rosja jest gotowa, by pracować z Ukrainą nad memorandum w sprawie przyszłych rozmów pokojowych. "Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy na dobrej drodze" - podkreślił.

Rosyjski przywódca dodał, że Kijów i Moskwa powinny wypracować kompromis, który będzie odpowiadał obu stronom - podał Reuters. Powtórzył jednocześnie, że "pierwotne przyczyny" konfliktu powinny być wyeliminowane.

Zełenski reaguje na pomysł Putina. Mówi o ukraińskiej wizji

Do rozmowy przywódców odniósł się wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wcześniej tego samego dnia sam rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA.

- Poprosiłem go, aby nie podejmował żadnych decyzji w sprawie Ukrainy bez nas. To są dla nas sprawy zasadnicze i bardzo ważne - powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy stwierdził również, że jego kraj jest gotów negocjować memorandum z Rosją, o którym mówił Putin. - Otrzymawszy propozycje Rosjan w memorandum, będziemy mogli sformułować naszą wizję - wyjaśnił.

- Być może pojawi się odpowiednie memorandum w formacie dwustronnym, które może następnie doprowadzić (...) do końca wojny. Mówimy o memorandum, które zostanie poparte przez oba kraje i obejmuje zawieszenie broni - zaznaczył prezydent Ukrainy.

Podkreślił jednocześnie, że oprócz zawieszenia broni, dla Ukrainy istotne są również wymiana jeńców wojennych oraz powrót ukraińskich dzieci z Rosji.

Zełenski ostrzega Rosję. Mówi o sankcjach

Zełenski ostrzegł również, że jeśli Rosja nie uzgodni zawieszenia broni z Ukrainą, państwa Unii Europejskiej nałożą "poważny pakiet sankcji".

- Pakiet europejski będzie silny. Są odpowiednie terminy, nikt nie chce nikogo naciskać, są daty, są porozumienia, jestem tego pewien. - podkreślił ukraiński przywódca.



- Co więcej, będzie następny pakiet sankcji, oczywiście, jeśli nie będzie zawieszenia broni po stronie rosyjskiej (...) silny pakiet europejski - dodał.

