Zakład o wynik Szymona Hołowni. Mamy rozstrzygnięcie

Do zakładu pomiędzy Łukaszem Schreiberem i Ryszardem Petru doszło 3 listopada ubiegłego roku. W trakcie programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" politycy dyskutowali na temat potencjalnych kandydatów w wyborach prezydenckich.

- Bardzo cieszy mnie kandydatura Przemysława Czarnka. Bardzo cieszyłbym się, gdybyście go wybrali - mówił wówczas parlamentarzysta Polski 2050.

- To oznacza, że przegracie te wybory z kretesem. Pan Czarnek jest skrajnym kandydatem, bardzo agresywnym. Na pewno miałby on zmobilizować elektorat PiS-u. Być może jest to walka o przywództwo w partii. To jest postawienie na przegrane wybory - przekonywał.

Wybory prezydenckie. Łukasz Schreiber do Ryszarda Petru: Zakładamy się?

W programie Bogdana Rymanowskiego, Ryszard Petru twierdził, że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, który wystartuje w wyborach prezydenckich przegra nie tylko z kandydatem Koalicji Obywatelskiej, ale także Szymonem Hołownią.

- Ja zaproponuję panu mały zakład: jakikolwiek kandydat Prawa i Sprawiedliwości pokona o dwie długości Szymona Hołownię - odpowiedział Łukasz Schreiber.

- Dla przeciętnego Polaka obecnie Szymon Hołownia i Platforma Obywatelska to jest jedno i to samo. Ja tych różnic po roku nie potrafię wymienić. Wydaje mi się, że kandydatura ta ma tylko i wyłącznie ożywić słabe notowania partii. Zdajemy sobie sprawę, że Hołownia nie jest żadną realną alternatywą - dodał.

Zakład z posłem @RyszardPetru wygrany! 💪 Miała być wygrana o dwie długości, a skończy się na 5 lub 6. 🙂 pic.twitter.com/p73OzT0MDB — Łukasz Schreiber (@LukaszSchreiber) May 18, 2025

Choć początkowo Ryszard Petru kategorycznie odrzucił możliwość zakładu to po chwili zgodził się. - Chciałbym uatrakcyjnić program - stwierdził.

Przedstawiciel PiS zaproponował, aby nagrodą za wygrany zakład była "dobra książka". - Możemy się umówić po programie (…) Wynegocjujemy wspólnie - odpowiedział poseł Polski 2050.

Wyniki wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki wygrywa z Szymonem Hołownią

Po kilku miesiącach od programu doczekaliśmy się rozstrzygnięcia zakładu. Według wyników podawanych przez Państwową Komisję Wyborczą kandydat popierany przez PiS, Karol Nawrocki uzyskał łącznie 5 790 804 głosów - 29,54 proc.

Dla porównania na Szymona Hołownię zagłosowało 978 901 uprawnionych - 4,99 proc.

Wyniki wyraźnie pokazują, że zakład wygrał Łukasz Schreiber.